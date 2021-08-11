和北農比拚？ 新北板橋果菜批發市場將擴建冷鏈設備

新北果菜公司規劃在板橋果菜批發市場擴建冷鏈設備，最快明年下半年發包工程。（圖由農業局提供）

2021/08/11 13:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有三重及板橋2處果菜批發市場，平均每日蔬果進貨量約700至800公噸，為提升蔬果運送、儲存品質，新北市果菜公司預計耗資1億2900萬元，在板橋場建置高效益的冷鏈設備，包括低溫拍賣場、冷藏庫與低溫蔬果分裝，最快明年下半年發包工程，該項計畫被認為與台北農產公司較勁意味濃厚。

新北市果菜公司董事長劉來通今天在市政會議報告指出，板橋果菜批發市場成立4年來，交易量逐年成長，目前佔地4.2公頃的腹地，尚有充裕空間可利用，去年7月向市府申請建蔽率變更，從50%提高到80%，增加可開發面積約4515坪，將興建投資冷鏈設備系統，提升板橋果菜批發市場的競爭力。

劉來通說，將利用1000多坪空間，建置低溫拍賣場、低溫蔬果分裝場、農產品冷藏庫等，全程低溫控制，保持蔬果最佳品質，產量大時可調節蔬果交易量，延長交易期程，工程款估計1億2900萬元，將向中央農委會爭取2分之1補助，另新北果菜公司累進盈餘尚有1億9000多萬元，不需要市府編列預算支應。

新北市長侯友宜表示，新北果菜公司三重批發市場場受限土地、環境、區位等因素，發展碰到瓶頸，必須快速轉型，未來配合蘆洲南、北側農業區開發案，將推動銀河灣計畫，果菜市場搬遷至蘆洲河堤旁，打造智能化、現代化的批發市場，並興建蘆洲醫院，目前都市計畫案在內政部審議中，盼盡早定案；原三重果菜市場舊址推動都市更新，翻轉城市風貌，配合未來第二行政中心興建，雙箭齊發，促進地方發展。

劉來通表示，果菜市場朝科技化、數位化發展，是未來主要的經營方針，目前已建立嚴格的食安把關機制，從產地端到通路端建立實名制，收集全台16萬筆農友資料，只要有任何一件蔬菜水果農藥殘留檢驗發生問題，可以立即溯源，替消費者的健康把關。

因應疫後新型態生活，新北果菜公司發展零接觸經濟，和東森、生活市集、蝦皮等平台合作，拓展線上銷售通路，並引進多元行動支付，導入電子錢包或Line Pay等，打造「新北果菜」品牌。

因應疫後新型態生活，新北果菜公司拓展線上銷售通路，發展零接觸經濟。（圖由農業局提供）

新北果菜公司引進農藥檢驗儀器，可準確驗出農藥殘留超標蔬果。（圖由農業局提供）

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