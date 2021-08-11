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    首頁　>　新北市

    闖民宅強抓鄰居2少年下體 色狼判刑4年

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/08/11 14:00

    〔記者王定傳／新北報導〕去年12月，李姓男子尾隨2名少年回家，趁他們開門之際，先把有中度身心障礙的哥哥左手反折並強拉至背後，導致他額頭撞擊鐵門，隨後不顧抵抗，強行撫摸2少年下體8、9下，被害者父親聽聞後持棍子出來追趕，李男才逃離現場，新北地院審理後依侵入住宅對心智缺陷之人強制猥褻罪，判處李男4年徒刑。

    檢警調查，被害2名少年，其中1人當時年約14歲且有中度身心障礙，另一名少年年僅11歲，2人是兄弟關係；李男則是被害者的對面公寓鄰居。

    檢警調查，去年12月22日早上6時許，李男尾隨買早餐回家的少年們上樓，趁他們開門之際，先把哥哥的左手反折並強拉至背後，導致他額頭撞擊鐵門，不顧對方抵抗，強行撫摸2少年下體8、9下，其父親聽聞後持棍子出來追趕，李男才逃離現場。

    警方事後循線逮捕李男，他在審理時坦承有摸少年們下體，卻堅稱：「我沒有強制」；合議庭則認為，2名少年對於案發主要事實及基本情節指證，大致相符，並無明顯矛盾或不合常理之處，並當庭示範如何遭反折手部，且2人年紀很輕，若非親身經歷，實難想像能於如此短暫時間內，編纂如此具體詳盡的情節。

    合議庭並認為，其父亦證實有聽聞兒子們訴苦，並持棍子出門追趕外，李男也坦承有摸少年下體，更可補強少年們證述真實性；合議庭認為，李男曾有性侵判刑記錄，仍未能克制情慾犯案，考量他已與被害者父親和解，判處上述徒刑。

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