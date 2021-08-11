為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    阿公剛過世凌晨惡火又奪3家人性命 家屬哀痛趕赴醫院

    從照片中可以看出，詹男一家人感情和睦。（截取自臉書）

    從照片中可以看出，詹男一家人感情和睦。（截取自臉書）

    2021/08/11 12:31

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區今天凌晨將近2點發生一起民宅火警，起火原因推測是家中阿公剛過世，靈堂擺放於客廳，疑延長線走火釀災。這起火警不幸奪走3條人命，同住在三峽的家人難掩哀傷趕到現場，分別到各醫院陪同搶救中的親人。

    消防人員表示，42歲的詹男，其10歲女兒及1歲幼兒都在搶救後宣告不治，而40歲的詹妻、7歲長子、34歲的外籍看護都是在到院前失去生命跡象，目前仍在搶救當中，而詹妻的哥哥42歲周男則是重度昏迷，也是在醫院急救。

    詹妻的姐姐在得知消息後，立刻趕往火警現場，她透露，屋主是她的爸媽，弟弟周男長期臥床與妹妹同住，父親才剛過世，母親住在安養院，沒想到這起火警又奪走至親，相當悲痛。

    談起這一家人，附近的鄰居說，雖然沒有很熟，但是平時遇到都會打招呼，尤其3個小朋友都很乖，碰上這起憾事真的很不捨。

    該社區主委也說，詹家平時雖然低調也很客氣，他在火警當下聽到爆炸聲和警報聲響，立即拿著滅火器撲救，但是火勢猛烈，幸好消防隊趕緊前來，順利控制災情，

    龍埔里長陳椿瑩也說，小朋友一個要上小學四年級、一個要上小學一年級，最小的則是1歲，市長侯友宜前來探視的時候也交代要幫助這家人，只要有需要一定會盡力協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    三峽民宅火警3死4命危 疑客廳「阿公靈堂」延長線走火釀災
    2021/08/11 11:38

    三峽民宅火警3死4命危 疑客廳「阿公靈堂」延長線走火釀災
    三峽火警3死4傷 侯友宜清晨4點抵現場了解原因及災後處理
    2021/08/11 11:12

    三峽火警3死4傷 侯友宜清晨4點抵現場了解原因及災後處理

    百富x黃文章 文化傳承的一心一藝
    三峽民宅大火釀3死4傷 侯友宜：發放慰問金、協助喪葬事宜
    2021/08/11 10:38

    三峽民宅大火釀3死4傷 侯友宜：發放慰問金、協助喪葬事宜
    三峽火警 男主人送醫不治、大舅子送同院昏迷未脫險
    2021/08/11 08:48

    三峽火警 男主人送醫不治、大舅子送同院昏迷未脫險

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    新北市今日熱門
    新北高中職以上獎學金發放 1115萬共780人受惠
    2021/08/04 14:19

    新北高中職以上獎學金發放 1115萬共780人受惠

    氣象局14：30發布盧碧海警 週五、六影響台灣最劇
    2021/08/04 14:27

    氣象局14：30發布盧碧海警 週五、六影響台灣最劇 影片

    全台確診地圖》北北桃+20 新北連2天兩位數值得觀察
    2021/08/04 14:44

    全台確診地圖》北北桃+20 新北連2天兩位數值得觀察

    國道成「彈珠台」 汽車遇雨「打水漂」3連撞
    2021/08/04 15:41

    國道成「彈珠台」 汽車遇雨「打水漂」3連撞 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播