阿公剛過世凌晨惡火又奪3家人性命 家屬哀痛趕赴醫院

從照片中可以看出，詹男一家人感情和睦。（截取自臉書）

2021/08/11 12:31

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區今天凌晨將近2點發生一起民宅火警，起火原因推測是家中阿公剛過世，靈堂擺放於客廳，疑延長線走火釀災。這起火警不幸奪走3條人命，同住在三峽的家人難掩哀傷趕到現場，分別到各醫院陪同搶救中的親人。

消防人員表示，42歲的詹男，其10歲女兒及1歲幼兒都在搶救後宣告不治，而40歲的詹妻、7歲長子、34歲的外籍看護都是在到院前失去生命跡象，目前仍在搶救當中，而詹妻的哥哥42歲周男則是重度昏迷，也是在醫院急救。

詹妻的姐姐在得知消息後，立刻趕往火警現場，她透露，屋主是她的爸媽，弟弟周男長期臥床與妹妹同住，父親才剛過世，母親住在安養院，沒想到這起火警又奪走至親，相當悲痛。

談起這一家人，附近的鄰居說，雖然沒有很熟，但是平時遇到都會打招呼，尤其3個小朋友都很乖，碰上這起憾事真的很不捨。

該社區主委也說，詹家平時雖然低調也很客氣，他在火警當下聽到爆炸聲和警報聲響，立即拿著滅火器撲救，但是火勢猛烈，幸好消防隊趕緊前來，順利控制災情，

龍埔里長陳椿瑩也說，小朋友一個要上小學四年級、一個要上小學一年級，最小的則是1歲，市長侯友宜前來探視的時候也交代要幫助這家人，只要有需要一定會盡力協助。

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