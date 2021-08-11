疫情趨緩愛心不斷 國泰人壽捐新北300份食物箱

國泰人壽慈善基金會捐贈300箱安得烈食物箱給新北市政府，將由社工轉送給受疫情衝擊的弱勢家戶。（新北市政府社會局提供）

2021/08/11 12:00

〔記者何玉華／新北報導〕疫情趨緩，民間送暖不間斷！國泰人壽慈善基金會為照顧弱勢家戶的基本生活需求，向安得烈食物銀行購買每份1000元的食物箱共300份，捐贈給新北市好日子愛心大平台，分送11處社福中心，提供給有需求的弱勢家庭使用。

社會局扶助的小奇家，是單親爸爸撫養兩個身心障礙的孩子，小奇爸平常從事工地粗活勉強維持生活開銷，小奇姐在餐廳洗碗貼補家用；年初時，小奇爸在工地發生意外造成韌帶受傷，只得在家休養，疫情升溫後，小奇姐在餐廳的工作也受到影響，全家生活陷入困境。食物箱宛如及時雨，讓小奇爸爸非常感謝。

社會局長張錦麗表示，國泰人壽慈善基金會捐贈的安得烈食物箱，內容物包含米、油、麵條、泡麵、罐頭、保久乳、口糧等，還附帶口罩、酒精、藥皂等防疫物資，非常實用又貼心。

社會局指出， 國泰人壽慈善基金會在去年疫情爆發之際，曾捐贈180萬元給安得烈食物銀行採買各項食品，這次捐贈新北市食物箱幫助弱勢家戶，也減少家戶到市場購買時面臨的染疫風險。

安得烈慈善協會食物銀行位在新莊區，在疫情爆發前每個月大約送出2000個食物箱，安得烈執行長羅紹和表示，疫情爆發後，一個月就送出5500箱，顯示弱勢家庭所受到的生活衝擊。

位於新莊區五工路安得烈食物銀行接受各界善心企業廠商捐贈物資，再整理打包轉贈弱勢家戶。（新北市政府社會局提供）

國泰人壽慈善基金會志工協助搬運安得烈食物箱到新北市社福中心。（新北市政府社會局提供）

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