三峽3死火警 鄰居驚醒：聽到大聲的「砰！砰」彷彿是爆炸聲

三峽民宅發生大火，造成3人死亡、4人重傷。（記者邱書昱攝）

2021/08/11 08:35

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽今天凌晨發生一家7口、共3死的火警，住在附近民眾描述，當時聽到一樓傳來大聲的「砰！砰」彷彿是爆炸聲，驚醒後才發現失火，其他親友接獲噩耗趕往現場及醫院，難掩哀傷神情，據了解，由於這家人的阿公過世，而靈堂就設置在家中，懷疑與起火原因有關，但詳細的狀況仍待火調釐清。

消防人員到場佈水線灌救，並且衝進火場內搶救，而詹男、詹妻、10歲長女、7歲長子及1歲小兒子等5人，到院前都失去生命徵象，女看護獲救時一度有意識，但到院前失去呼吸心跳，詹妻的哥哥周男則重度昏迷；7人分送5間醫院救治。

根據家屬描述，主要收入為從事外銷排氣管的詹男扛起，他有3名年幼的小孩，因此詹妻決定自己在家中看顧，而周男則是長期臥床行動不便，家中才會請外籍看護。

住在附近的鄰居描述，案發是在半夜熟睡時，突然從一樓傳出爆炸聲響，驚醒發現有火光，嚇的立刻報警，也感嘆小朋友年紀都還小，突如其來的意外就這樣打破一家人團聚。

趕到現場的詹男姐夫看到火警現場也無語，難以想像這場悲劇奪走親人。

另一方面，現場消防隊員表示，當初在進入火場內，由於濃煙密布，疑似在客廳有看見靈堂，為了救屋內的民眾，因此摸到人救先逐一拉出來，但是起火原因仍待釐清。

附近鄰居描述，當時聽見很大的爆炸聲，再來就看見一樓起火。（記者邱書昱攝）

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