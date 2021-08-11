三峽民宅凌晨惡火 一家7口3死4命危
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〔記者吳仁捷、邱書昱／新北報導〕新北市三峽區今天凌晨近2時驚傳一家7口受困火警，第五大隊消防員在水線防護下，冒險衝入火場救出7人，但詹姓屋主、10歲長女、1歲幼子到院仍不幸身亡，詹妻周女、7歲次女及女看護3人都是到院前失去呼吸心跳、周女胞兄昏迷，4人仍未脫險，起火處疑在起火戶前端，但起火原因仍待進一步調查釐清。
新北消防局於今天凌晨1時45分許獲報，三峽民生街一處社區1樓住宅冒出火煙，當時屋內住有42歲詹姓屋主、詹妻40歲周女、10歲長女、7歲長子及1歲次子5人，另詹妻胞兄42歲周男及34歲女看護也同住，共7人居住其中。
消防局說，今天凌晨1時45分獲報該處火警，因屋內住有7人，疑因熟睡都沒有逃生跡象，消防局出動第五、第一大隊、120名消防、義消、38輛消防車救援，消防員衝入火場，陸續救出詹男、詹妻、10歲長女、7歲長子及1歲小兒子等5人時，都失去生命徵象，女看護獲救時一度有意識，但到院前失去呼吸心跳，周男則重度昏迷；7人分送5間醫院救治，但詹男、長女及周歲幼兒均回天乏術，詹妻、長子與女看護與重度昏迷的周男等4人均未脫險。
新北消防局雖於2時7分許，18分鐘內撲滅火勢，救出受困7人，疑似現場門口堆放易燃物，影響逃生，加上發生在凌晨熟睡期，沒有逃生跡象，懷疑因此釀成嚴重傷亡，但起火原因仍待火調進一步調查釐清。