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    患「皮蛇」、婚禮延期 新北這群人拚命「開房間」不喊苦

    觀旅局管理科股長徐兆瑩，不分平假日四處奔走與旅宿業者溝通拓展防疫旅館，婚禮被迫二度延期。（新北市觀光旅遊局提供）

    觀旅局管理科股長徐兆瑩，不分平假日四處奔走與旅宿業者溝通拓展防疫旅館，婚禮被迫二度延期。（新北市觀光旅遊局提供）

    2021/08/10 22:29

    〔記者林欣漢／新北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，民眾逐步恢復往常生活，在防疫的背後，新北市觀光旅遊局有群人默默執行擴增防疫旅館的工作，從疫情爆發之初的1079間，增加到2418間，有人忙到婚禮延期2次，有人因此患上俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，他們說，能在市民有需要時盡一份心力，很有成就感。

    觀旅局指出，疫情從5月中爆發以來，新北市曾為重災區，如今逐漸往好的方向走，都要感謝許多幕後功臣及第一線防疫人員，新北市防疫旅館是阻止疫情蔓延的第一道防線，但最大的挑戰來自業者對疫情的擔憂，往往不願轉型，同仁憑著毅力及努力，動之以情、說之以理，每開出一間新房間，都有著不為人知的故事。

    像是觀旅局管理科股長徐兆瑩，不分平假日四處奔走與旅宿業者溝通拓展防疫旅館，原本去年3月就要舉行婚禮，因為疫情加上防疫工作忙碌，延到今年第二季，沒想到又遇上國內疫情爆發，婚期再度延後。

    徐兆瑩說，還好同為市府員工的妻子非常支持他，不但沒有抱怨，還經常充當他的幫手，除了協助搜尋新北市符合獨棟條件的防疫旅館，調出平面圖協助過濾是否符合動線條件，好幾次開車開到一半接到緊急電話， 妻子都代他打字回覆手機訊息，爭取時效性，讓他對妻子的包容深懷感激。

    同樣負責防疫旅館業務的科長張寶忠從5月三級警戒開始，幾乎沒休過假，前陣子還因為心繫工作，走路一個不留神撞破頭，縫了近10針。張寶忠說，入公職20年，這次疫情堪稱是公職生涯的最大挑戰，他與同仁挨家挨戶和旅館溝通，希望業者轉做防疫旅館，短短10天衝出1500多間房間的成績，「那段時間每天都暈頭轉向，開房間開到不知道自己的房間在哪。」

    張寶忠說，這段時間工作帶來最大的改變是，很久不敢抱兒子了，因為工作必須出入比較有風險的場所，擔心把病毒帶回家，也不希望70歲的母親為他擔憂。

    防疫旅館量能小組另一名幕後功臣是股長柯乃文，夜以繼日的忙碌下，柯乃文頸部突然出了問題，從神經肌肉疼痛，到後來左半邊身體都痛，甚至連走路都受到影響，看醫生檢查才知道是免疫力下降，罹患神經性帶狀皰疹，前後快1個月才康復。

    觀旅局科長張寶忠（中）從5月三級警戒開始，幾乎沒休過假，前陣子還因為心繫工作，走路一個不留神撞破頭，縫了近10針。（新北市觀光旅遊局提供）

    觀旅局科長張寶忠（中）從5月三級警戒開始，幾乎沒休過假，前陣子還因為心繫工作，走路一個不留神撞破頭，縫了近10針。（新北市觀光旅遊局提供）

    新北市觀光旅遊局股長柯乃文（右）因為過於忙碌，罹患神經性帶狀皰疹，前後快1個月才康復。（新北市觀光旅遊局提供）

    新北市觀光旅遊局股長柯乃文（右）因為過於忙碌，罹患神經性帶狀皰疹，前後快1個月才康復。（新北市觀光旅遊局提供）

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