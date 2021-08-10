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    小農場、登玉山及獨木舟體驗 雙溪高中、板橋國中獲環境教育特優

    板橋國中帶領學生體驗牽罟傳統漁撈技藝。（新北市政府教育局提供）

    板橋國中帶領學生體驗牽罟傳統漁撈技藝。（新北市政府教育局提供）

    2021/08/10 11:49

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市教育局「110年度校園環境教育執行成果評比」結合17項「聯合國永續發展目標」（SDGs），由山、河、海環抱的雙溪高中及致力於海洋及山野教育的板橋國中獲得特優。其中雙溪高中帶領學生打造班級小農場；板橋國中透過獨木舟、溼地單車及攀登玉山，讓學生親近環境。

    教育局表示，雙溪高中位置擁有發展環境教育的優勢，響應「SDGs目標2：消除飢餓」及「SDGs目標12：負責任的生產與消費」，成立食農教育教師社群，開設選修課程，將班級花台整修為小農場，由學生種植蔬菜種植及採收。

    雙溪高中校長葉俊士表示，學校在社團活動成立香草工坊社種植香草，並製作精油、清潔劑及防疫噴劑，另有綠精靈社團與地方創生組織「注腳雙溪」合作，讓學生與當地小農互動、至農田體驗，並參與社區創意料理故事餐桌、生態導覽及食農教育等活動。

    教育局指出，板橋國中位於都會區，仍響應「SDGs目標14：水下生命」及「SDGs目標15：陸域生命」，致力推動海洋、溼地、山野、食農等教育。校長謝承殷指出，透過淨灘、獨木舟體驗、溼地單車踏查、攀登玉山前峰等讓學生親近海洋、溼地與山野，帶領學生體驗牽罟傳統漁撈技藝，並結合食魚與食農教育，傳遞永續農漁業概念。

    雙溪高中辦理食農教育體驗營，以班級為單位種植、收成作物。（新北市政府教育局提供）

    雙溪高中辦理食農教育體驗營，以班級為單位種植、收成作物。（新北市政府教育局提供）

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