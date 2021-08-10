潑油點火活活燒死按摩女 狠男判無期定讞

一、二審法院均認定蘇男態度不佳，依殺人罪將蘇男判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2021/08/10 11:33

〔記者張文川／台北報導〕新北市50歲粗工蘇新漢，與已婚的22歲越南籍黃姓女按摩師有感情、金錢糾紛，去年2月竟朝黃女潑灑汽油，不顧她哀求饒命，點火活活燒死對方，犯後5度變裝、7度變換交通工具逃跑，但仍被逮；刑事一、二審法院均認定他態度不佳，依殺人罪將蘇男判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

死者22歲黃女與丈夫林男同住新北市樹林區，她平日在養生館打工按摩，蘇男因常到新北市三峽北大特區附近的越南小吃店消費，認識黃女後展開追求，後來黃女轉至蘆洲養生館工作，蘇男仍經常前往捧場，蘇男以黃女的男友自居，但去年初2人因感情、金錢問題多次爭吵，同年1月16日，蘇男到黃女樹林住處「堵人」，把黃女從電梯內拉到牆角，以身體阻擋去路，之後又打電話恐嚇黃女：「我到你店丟汽油彈的時候你就知道」。

2月17日凌晨，蘇男提2桶約5公升汽油，衝入蘆洲的養生館內，朝阻攔的員工潑灑汽油，嗆說：「不要以為我在開玩笑」，喝令養生館員工帶他上2樓休息室，接著他就朝黃女潑油、點火，把黃女活活燒死。

蘇男犯後逃逸，且相當狡猾，為躲避查緝，5度變裝、7度變換交通方式，還設下3處監視器斷點，連眼鏡、手機都丟棄；警方過濾監視器，從蘇男跛腳、西裝頭、顴骨微高等特徵，掌握他躲在桃園友人住處，拘提到案。

蘇男辯稱，他只是想帶汽油去恐嚇黃女，拉扯時汽油潑灑到黃女身上，後來黃女又過來搶他的打火機，才點火嚇黃女，沒有殺人犯意。

一審新北地院認為，蘇男因感情及金錢糾紛而對黃女心生不滿，有殺人動機，購買汽油時刻意填假資料，並將汽油事先放在養生館對面公寓樓梯間備用，可見他處心積慮，預謀縱火殺人，犯案時快速潑汽油並點火，隨即離開現場，沒有施救，下手極重，殺意甚堅，有置被害人於死的犯意，犯罪動機、目的十分自私、殘忍，犯後矢口否認，迄今未獲家屬諒解，量處無期徒刑。

二審高等法院指出，蘇新漢因感情受挫及金錢糾紛，竟然燒死黃女，犯罪動機與目的自私、殘忍，且他明知放火地點為連棟建築，放火可能造成巨大傷害，仍澆淋汽油致黃女活活燒死，並造成同棟住戶2人嗆傷，犯罪手法殘酷，罔顧他人生命財產安全，造成房屋受損，迄今蘇男均未取得死者家屬與其他被害人的諒解，更將責任推卸給死者、死者家屬、被害人，假意與其他被害人和解卻不履行，犯後態度不佳，今年4月維持無期徒刑。

案經上訴，最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴，確定無期徒刑。

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