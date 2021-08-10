新北宮廟普度縮小規模或改線上 贊普物資捐弱勢

每年七月的普度盛況今年恐不復見，因應防疫考量，多數宮廟都縮小規模或改線上辦理。（資料照，新北市政府提供）

2021/08/10 11:36

〔記者何玉華／新北報導〕農曆七月是民間習俗款待好兄弟的日子，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍在二級警戒，多數宮廟都縮小法會規模、取消放水燈，或改為線上法會方式辦理，並將普度供品轉作愛心捐助弱勢。

民政局長柯慶忠表示，配合二級警戒規範，各宮廟都遵守指引容留人數室內最多50人、室外100人規定，配合市府防疫，捐贈「防疫基金」已達2869萬元，充實前線人員防疫物資與防護配備；農曆七月的法會也都縮小規模或改線上辦理。

民政局指出，今年宮廟普度多以自辦法會為主，不開放民眾參與，其中蘆洲湧蓮寺、土城擺接義塚大墓公、三峽祖師廟及宰樞廟、中和廣濟宮與福和宮、板橋接雲寺、樹林鎮南宮、三重先嗇宮都取消放水燈活動；靈鷲山佛教教團水陸空大法會改以連續21天「線上水陸閉關法會」方式舉辦。

而新莊地藏庵地藏王菩薩聖誕及中元普度都舉辦連續3天的法會，今年縮減為1日，也不開放民眾參加，由法師誦經祈福；竹林慈玄宮每年在淡水河畔辦理的淡水河祭路祭大法會，也從3天縮至1日，由廟方祭祀超度無祀先靈。

宗教禮俗科科長賴小萍說，各宮廟普度規模雖然縮簡，但愛心不減，包括板橋慈惠宮、接雲寺、新莊慈祐宮（媽祖宮）、永和保福宮、中和南山福德宮、中和福和宮、力行福德宮、圓通禪寺、土城三元宮、永福岩、慈法禪寺、萬里金山財神廟等，都會將功德米、贊普物資捐助給慈善機構、弱勢民眾。

民政局提醒，法會等普度活動須於廟埕、廣場或室內天井等場域舉辦，不得有遶境、進香及遊行等移動式活動，亦不得有福宴、平安宴等具聯誼性餐會，且容留人數室內最多50人、室外100人，並採單一出（入）口模式，避免人流交錯或聚集，活動結束後，使用過的棚架、桌椅、祭祀設施及場地均應清潔消毒，以確保市民的健康。

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