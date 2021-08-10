實體展覽回來了！ 新北疫情趨緩 再開放2藝文場館

府中15即日起推出「水果奶奶的大秘密-故事派對特展」。（新北市政府文化局提供）

2021/08/10 11:16

〔記者周湘芸／新北報導〕全國疫情趨緩，新北市府中15、美麗永安藝文中心即日起開放部分室內空間，其中實體展覽全面採網路預約制，每日開放4梯次，每梯次以1.5小時為單位，首檔分別推出「水果奶奶的大秘密-故事派對特展」、「繪本夢工場－愛說畫的夢行者」展覽。

文化局表示，府中15動畫故事館即日起開放3至5樓展覽空間及1樓典藏餐飲空間、美麗永安藝文中心開放展覽室（第一閱覽室、第二閱覽室、活動教室暫不開放），展覽空間皆參觀採網路預約制，分為上午9點半至11點、上午11點半至下午1點、下午1點半至3點及下午3點半至5點等4時段，不提供候補或現場報名，當日也不接受現場預約，每梯次可預約20人，每次預約最多4人為限。

文化局指出，府中15首檔推出「水果奶奶的大秘密-故事派對特展」，免費提供親子防疫手套，讓民眾可安心參觀體驗；美麗永安藝文中心推出「繪本夢工場－愛說畫的夢行者」展覽，展出上百件富有童趣、極具想像力的插畫作品，讓大家一起成為愛做夢的大小孩。即日起可至新北市政府文化局官網預約參觀，相關活動資訊也可至各場館官網查詢。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法