新北觀旅局長上任122天就調職 民進黨團質疑選舉布局

新北觀旅局長張愛晶（左）上任122天就調任新聞局長，新北市議會民進黨團質疑侯友宜是為了明年選舉超前部署。（資料照，記者賴筱桐攝）

2021/08/09 18:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天發布人事異動訊息，觀光旅遊局長張愛晶及新聞局長蔣志薇職務互調，新北市議會民進黨團質疑，張愛晶上任才122天，馬上調任市府核心職務，期間僅經歷幾次質詢，觀光局業務尚未熟稔就轉調新聞局，令人猜測市長侯友宜是為了明年選舉超前部署。

市議會民進黨團總召集人黃俊哲表示，張愛晶在觀旅局長任內，受限疫情關係，既無推展新業務，原本的業務也還沒上手，更沒有把新北市的觀光旅遊品牌推向國際，上任122天隨即調動，當初的期許淪為空談，顯示市府的用人政策並非適才適所，而是把職務當作酬庸，將市府一步步改造為選舉機器。

黃俊哲說，疫情過後，新北市亟需一位首長承擔觀光振興的責任，即將慢慢熟悉業務的張愛晶卻無法勝任此角色，因此換了蔣志薇重新認識觀光局的業務，難道不會出現觀光產業推動的斷層？是因為張愛晶不適任，所以要蔣志薇來救火？

黃俊哲認為，張愛晶僅擔任4個月觀旅局長期間，發生淡水防疫旅館混居問題，未能有效控管，也未見觀光政策有明顯成果，卻被市長「重用」轉任新聞局長，擔任市府化妝師的角色，侯友宜在疫情趨緩後倉促換「蔣」，凸顯市府為防疫期間各機關的宣傳不力檢討，令人懷疑是為了明年的選戰做準備。

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