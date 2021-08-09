核二廠控制室監視器未錄影 立委：比超商都不如

立法院經濟委員會到核二廠考察7月27日跳電意外。（記者盧賢秀攝）

2021/08/09 16:40

〔記者盧賢秀／新北報導〕針對核二廠2號機7月27日因一把椅子觸碰到蒸汽隔離閥關閉保護蓋，引發跳機意外，立法委員今天到核二廠考察，發現管理核電廠運作安全的控制室竟沒有錄影，立委批連超商都有錄影，實在難以理解、不可思議。台電董事長楊偉甫表示，當初是因為保安及員工隱私考量，會全面盤點改善。

立院經濟委員會等15位立委今天到核二廠考察，了解7月27日核二廠意外事故原委，立委要求提供事發當時錄影帶，還原現場，但台電表示控制室內有2台監視器，但只提供訊號沒有錄影。

立委陳玉珍、鄭運鵬、蔡適應、費鴻泰等人認為不可思議，連便利商店都有錄影，管理核電的控制室竟沒有錄影，比超商還不如，就好像拿了黑布蓋起來，叫民眾如何相信，實在是太誇張了。

台電表示，因為有核安考量，擔心影像外流，也牽涉員工隱私，當初設計時控制室就沒有錄影功能，只有即時監控影像，但在出入口都有錄影。

台電董事長楊偉甫承認，核電廠是最高規格管理，但這次員工犯了最低級的錯誤，針對系統性風險會全面盤點改善，杜絕人為等不應該犯的錯誤，懲處的層級上到副總經理和總經理，電廠這邊則由電廠獎懲委員會處理。

未來控制室監視器也會檢討，將會和工會溝通，監控設施是為了防止人為疏失。

立委到核二廠考察才知控制室設有監視器卻未錄影。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法