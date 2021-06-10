砍傷雙和醫院3護理師 確診男涉殺人未遂罪收押

新北地院。（資料照）

2021/06/10 01:13

〔記者王定傳／新北報導〕新北市62歲洪姓男子確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），5月31日在雙和醫院負壓病房內涉嫌持水果刀瘋狂攻擊3名護理師，犯案後，竟然還以吐痰、言語辱罵等方式侮辱、攻擊護理人員；新北地檢署檢察官昨（9日）以視訊方式訊問洪男後，認為涉犯殺人未遂、重傷害等罪嫌，且有逃亡、反覆實施之虞向新北法院聲請羈押獲准。

據了解，洪男雖犯案後有攻擊性，但醫護人員仍全力醫治照顧，洪男已康復，經PCR檢測確認為陰性，解除隔離，但仍須自主健康管理。

檢方指出，洪男經法院裁定羈押，其雖已解除隔離出院，但仍須自主健康管理，看守所收容人數眾多，為避免形成防疫缺口，將送往今年2月24日啟用的台中看守所防疫中心羈押。

檢警調查，洪男在今年5月25日經檢測確診，於28日住進雙和醫院11樓負壓病房隔離醫治後，情緒十分不穩定，常對醫護人員出言不遜；31日上午7時許，洪男因擅自走出病房被醫護人員制止後，心生不滿，先把水果刀藏在身後，等靠近施姓護理師時，朝她背部、胸部捅、刺多下，見施女負傷倒地、放聲呼救，又持刀刺入她的腹部多下。

檢警調查，洪男隨後持刀刺向蔡姓護理師腹部，蔡女往後閃躲仍遭刀刃劃傷，但她仍強忍疼痛，扶起受傷倒地的施女逃命。

洪男轉而攻擊陳姓護理師，持刀刺向她胸口數下，陳女以右手抵擋並嘗試奪刀未果，負傷倒地，可惡的是，洪男仍持刀往她腰腹會陰處狂捅，造成陳女全身多處受傷失血，陳女最後奮力逃往護理站求救，警衛、警察獲報後將洪男制伏上銬。

檢方認為，洪男涉犯刑法「殺人未遂、重傷害」罪嫌，及違反「醫療法」中的「以強暴方法妨害醫事人員執行業務」等罪嫌，且其犯案動機是拒絕遵守防疫規定而欲擅離醫院，遵法意識薄弱，有相當理由足認其有畏罪逃亡之虞。

檢方還指出，洪男於案發後，對護理人員仍有攻擊性，明知自己是確診者，卻故意對醫護人員吐痰，徒增醫護人員感染高度風險，且於醫護人員協助其更換尿布時，以不雅言語辱罵醫護人員，以此等方式持續攻擊、羞辱醫護人員，對醫護人員心懷憤懣，並有對醫護人員反覆實施加害行為之虞，而有羈押之必要。

檢察官認為，洪男明知自己是確診者，卻執意不遵守醫護隔離指示，不顧他人生命、健康、安全，只為一己意欲即持利刃攻擊護理人員多達3人，使因近來爆發疫情已負擔極為沉重的醫護人力問題，雪上加霜，險些形成防疫破口，且洪男仍須自主健康管理，而他遵法意識薄弱態度，顯難期待會自主遵守相關規範，又不會造成相關衛生、警政單位人力上的額外負荷，故向法院聲請羈押。

檢方還感謝辛苦的雙和醫院及時伸援的國軍新竹地區醫院醫護人員，在面對嚴重疫情及洪男威脅之際，仍全力醫治照顧洪男，努力遏止疫情；另外，新北市政府警察局中和分局、刑事警察大隊、保安警察大隊同仁分別於案發第一時間不顧自身安危穿著全套防護裝備持警棍、辣椒水即前往醫院壓制逮捕，於洪男自雙和醫院轉送國軍新竹地區醫院醫治期間，全程戒護，備極辛勞，才能讓醫護安心工作，由衷感謝。

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