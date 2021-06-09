綠竹筍產季開始！新北推線上買宅配到府

新北綠竹筍產季開始。（新北農業局提供）

2021/06/09 22:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕因應疫情，新北農業局推出「美味農業得來速」，結合農漁會、青農、農業創生團隊、農再社區及新北果菜公司等，推出各式農漁畜產品防疫包。另外，正值綠竹筍產季，也整合多家新北綠竹筍網購平台，訂購可查詢「美味農業得來速」、「新北綠竹筍e易購」網站。

農業局表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，主要產區為五股、三峽及八里，其他產區包括新店、深坑、平溪、林口、泰山，新北綠竹筍品質優良，已整合多家線上平台包括直接跟農夫買、樂品食尚、產區農會等，設置「新北綠竹筍e易購」專區，除了鮮筍外，還有真空熟筍、綠竹筍香腸等多樣產品，皆有宅配到府的服務。

此外，新北市「友善契作大聯盟」推出友善耕作蔬菜箱，使用新北市有機、友善小農的蔬果、各縣市農產品，依照家庭大小彙集成1週裝及4週裝，共推出4種組合，價格從400元到2880元不等。

農業局與精選優質肉品業者合作推出「國產好肉宅配箱」，有嚴選肉片組、安心料理組與安心調理組等三種組合箱可自由選擇，1200元即可買齊1週所需的肉品份量。

另外，農業局輔導農業創生團隊則推出螢火蟲書屋「靈芝香菇元寶餃」、許家麵線「三色手工麵線」及甘樂文創「醬醬好組合」等3款產品，可支持各地小農。

農業局表示，「美味農業得來速」也整合9家惜食分享餐廳，包括「泰泰」泰式料理、原粹蔬食作、呷米蔬食、哈芒狗、羅辣、食在地台灣素食堂、「吃好的」友善耕作、八斗邀友善餐廳、曬太陽洋食小館等提供外送或宅配服務，有健康美味的泰式料理與素食料理，也有熟食調理包、水餃、飲品及各式生鮮食材。

淡水區農會防疫組合包內容為多元的南瓜系列食品。（新北農業局提供）

深坑農會防疫組合包內容，並附贈復古手提袋「臺灣LV包」（新北農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法