新北疫情擴散 侯友宜怪罪通報系統塞車

新北市長侯友宜今天召開防疫應變會議線上記者會。（新北市新聞局提供）

2021/06/09 19:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天召開防疫應變會議線上記者會，再度砲轟中央「校正回歸」和通報塞車問題，導致地方無法即時掌握確診者數量和疫調。

侯友宜說，5月15日至5月22日新北確診個案攀升，直到5月22日中央才公布連日來的「校正回歸」，地方政府才知道原因出在法定傳染病系統塞車，導致衛生局無法掌握確診者訊息、匡列和隔離，但病毒早已迅速蔓延，透過家庭、工作場所傳播。

侯友宜說，新北5月23日起成立熱區防疫中心，找出確診者、阻斷傳播鏈，加上低度活動，才讓疫情穩定下來。

媒體追問，地方得知校正回歸問題時，若透過掌握「快篩陽」民眾，是不是也能減少部分傳播，他回說「當然」，但侯友宜疑未聽清楚問題為快篩陽，接著回應說，一旦得知確診，就會盡速後送至集中檢疫所以及醫院送醫。

新北市副市長劉和然則說，昨天起就不再有校正回歸以及衍生的延遲確診問題。

侯友宜強調，新北市醫療量能仍然充足，開出的專責病床數也超過中央所訂標準。防疫旅館共（居檢、居隔）1898間，使用中509間、清潔整備中599間、空房790間；集中檢疫中心（快篩陽、輕症和無症狀診者）1308間、空房144間；專責病床共1353床，空床293床；專責加護病床共197床、空床26床。

另外，新北市衛生局長陳潤秋也預告將成立「機動快篩隊」，深入需要快篩的區域，明天起機動快篩隊車輛將至樹林區駐點3天為民眾快篩，將會再公布地點、名額、預約方式等相關資訊。

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