新北一家5口4人染疫 父親來不及視訊團圓病逝成遺憾

護理人員拿著手機趕到病床旁，盼讓一家人團圓。（圖由衛生福利部台北醫院提供）

2021/06/09 17:31

［記者周湘芸／新北報導］國內武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡人數已突破300人。衛生福利部台北醫院透露，新北1名60多歲的「阿北」在家裡感覺到很喘，送醫採檢確診，其同住的母親、太太及小兒子也相繼確診，一家5口僅另1未同住兒子篩檢陰性。不料，阿北住院後病況急轉直下，甚至來不及與家人透過視訊團聚就不治，成為遺憾。

台北醫院表示，「阿北」送醫時宛如溺水般喘不過氣、吸不到氣，身體機能與心肺功能都衰退，且他本身有慢性阻塞性肺病，肺部白化浸潤嚴重，連正常呼吸都非常困難，只能使用高流量氧氣進行相關治療。

台北醫院指出，阿北治療過程因肺部纖維化承受不了強力氣壓而氣胸，隨時死亡的風險及各種重症治療，都讓患者及醫護團隊面臨痛苦且沉重地考驗，即便如此阿北還是會用紙筆表達對護理師的感謝，直到入院第4天，他卻艱難地寫下他想拔管。在鎮定和止痛藥的雙重藥效下，更拿著筆緩緩寫下「太太好嗎？媽媽還好嗎？」

台北醫院表示，透過護理師和阿北家屬確認狀況，並說好在當天下午由無確診的兒子拿著手機來病房，讓一家5口視訊團圓，不料，阿北的病情急轉直下，皮下氣腫、意識模糊，護理師希望完成阿北跟家人見面的願望，情急之下將手機包好、開啟視訊，只是為時已晚，更來不及等兒子趕到便離世。

台北醫院指出，後來趕到的兒子在護理站看著病房監視器畫面淚流不止，透過連通的對講機不斷喊話「爸，你不能走」、「爸，你再加油一下、會好起來的」，兒子無力跪地，多日照顧阿北的護理師也感到無力與難過。

台北醫院表示，按照規定，阿北必須直接送入棺火化，家人們連見最後一面都沒辦法。院方更呼籲，不要測試任何人的抵抗力，「阿北」就是大家印象中的「長輩」，希望民眾端午能不返鄉、減少移動。

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