新北企業快篩首例 侯友宜視察鴻海

侯友宜呼籲新北市的企業自行成立快篩站。（圖由新聞局提供）

2021/06/09 16:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區陸續爆發印刷廠及移工宿舍的移工群聚感染事件，新北市長侯友宜今天表示，新北市已公布「安心企業快篩計畫」，由市府協助購買快篩試劑及後續的陽性檢疫中心隔離、送醫流程，目前申請並通過的只有鴻海精密公司，另有85家業者已提出申請。

新北市嚴防移工群聚感染，勞工局從6月7日至今，3天內已全數完成50人以上移工宿舍訪視，共計109家，侯友宜說，如果雇主未落實移工防疫措施，限3日改善，未改善最高將重罰30萬元，情節嚴重就停工。

勞工局統計訪視結果，發現有高達21%（22間企業）無法掌握移工外出的旅遊史、接觸史，勞工局將要求企業減少移工非必要外出，請雇主直接提供移工生活物資，並詳實記錄移工外出資訊。

另有28.6%（30間）工作場所無法分流，建議也可以用紅龍阻隔、區分工作場域，避免各場域的移工直接接觸，31.4%（33間）企業對於提供移工1人1室隔離處所有困難，勞工局也再次強調，當移工有隔離需求時，勞工局將第一時間提供移工隔離宿舍相關資訊，協助企業相關防疫措施。

勞工局長陳瑞嘉說，目前新北市約有9萬7千名移工，全國第3高，勞工局已在3天內完成訪視，分別針對移工宿舍及職場防疫措施進行輔導，訪視重點為強化工作及生活管理、移工確診或快篩陽性須知、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，提醒雇主落實相關防疫指引。

新北市長侯友宜今天上午也前往鴻海精密公司視察企業快篩執行做法，侯友宜肯定鴻海公司整個篩檢站作業流程不僅自購快篩劑及成立篩檢站，甚至也採購標準的PCR檢測劑，加上以1人1室隔離室保護確診陽性個案，可以保護員工及企業。

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