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    首頁　>　新北市

    無名氏捐贈2千萬元 新北防疫基金累計3.4億元

    社團法人愛的延續公益協會理事長張庭溢（左）捐贈80台微電腦觸控式冷水扇給新北市20個篩檢站。（圖由社會局提供）

    社團法人愛的延續公益協會理事長張庭溢（左）捐贈80台微電腦觸控式冷水扇給新北市20個篩檢站。（圖由社會局提供）

    2021/06/09 16:18

    ［記者賴筱桐／新北報導］新北市好日子愛心大平台成立防疫基金以來，各界愛心持續湧入，累計至今，各界捐款已達3億4432萬元，其中無名氏今天低調捐款2000萬元，藍天廚飾股份有限公司捐款20萬元；鍾○廷、施○進、范○彬各捐款10萬元。

    物資方面，貓守城堡企業社、余致緯先生分別捐贈N95口罩2500個，恆偉科技股份有限公司捐N95口罩5000個，呂禮正先生捐快篩試劑2千劑，南山觀音寺捐快篩試劑1000劑。

    社團法人愛的延續公益協會體恤各篩檢站醫護人員在烈日下工作的辛勞，今天捐贈80台微電腦觸控式冷水扇、900個酷冷包給新北市好日子愛心大平台，將分送給20個篩檢站。

    協會理事長張庭溢表示，警消人員穿著密不透氣的防護衣值勤護送檢疫或安置民眾，酷冷包帶在身上，有助於降溫、清涼。

    社會局副局長許秀能感謝近日來各界捐贈物資，包含佳格食品提供14萬5千瓶人參保健飲品，普賢寺宗道師父提供5千件防護衣，高寶書版集團提供5千個護目鏡，Garmin公司提供200個智慧腕表，統一企業提供礦泉水飲料1695箱，南平慈善協會捐贈800個防護面罩，將提供給第一線防疫的消防隊員及警察使用。

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