新北首家企業自設篩檢站！鴻海啟動快篩 侯友宜視察肯定

侯友宜視察鴻海精密公司自備員工篩檢站。（新北市政府提供）

2021/06/09 12:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜為了解企業快篩執行情形，今天前往新北市企業快篩首例、鴻海精密公司視察，侯友宜肯定鴻海公司，是新北市非常重要的科技產業，整個篩檢站作業流程不僅自購快篩劑及成立篩檢站，甚至也採購標準的PCR檢測劑，加上以1人1室隔離室保護確診陽性個案，真的做得非常的標準，可以保護員工，也可以保護自己的企業，也可以保護新北市民。

侯友宜指出，新北市有1073家超過1百人以上的企業，那這裡面有4分之1將近8.3萬人、都在我們的熱區當中，很容易造成員工感染，所以新北市政府與企業合作，希望企業能夠自費購買篩劑，然後由市府安排後面的採檢醫院及協助企業來做好確診者隔離的防疫旅館，所以這些都是市府與企業合作，希望新北市企業跟政府合作，把防疫擺在最優先。

侯友宜指出，現在除了職場群聚外，家庭群聚比例最高，蠻多一家人現在都住在醫院或集中檢疫中心，現在也有人在醫院過端午節，也有小朋友在醫院過生日。侯友宜8日去醫院跟確診者視訊連線，幫忙打氣加油，希望他們能夠早日康復，也謝謝醫護人員的打拚和努力。

經發局長何怡明說，新北市確診者疑似染疫來源為職場者占16.83%，為防止企業內部疫情升溫，中央疫情指揮中心已公告開放企業抗原快篩執行原則與相關注意事項，新北市政府同步於8日成立安心企業快篩計畫，窗口單位經濟發展局1天內就接獲85通廠商諮詢電話，顯見企業對員工健康的照顧及工作場所的衛生管理的重視。

何怡明補充，市府除對1百人以上企業函送相關指引，提醒廠商注意防疫措施，也主動輔導企業辦理快篩，阻斷傳播，對於員工數未達1百人也受理服務，目前「安心企業快篩計畫」列有13家醫療院所及13家快篩試劑廠商資訊，可搜尋新北市政府經發局/公告事項，或撥打（02）29603456轉5381及5383專線諮詢，避免群聚感染發生。

侯友宜呼籲新北企業配合安心企業快篩計畫。（新北市政府提供）

侯友宜視察新北首家企業自設篩檢站的鴻海精密公司。（新北市政府提供）

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