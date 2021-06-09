新北警閉關單位陸續開張 「防疫裝備吃到飽」奏效

新北市街頭常能看到著「全副武裝」出勤的員警。（記者徐聖倫翻攝）

2021/06/09 11:25

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重災區，連帶站在第一線的警方也多員確診，新北市警局統計，至今確診的警員計18人，中和警分局7人最多，但好消息是，本週已有多個單位恢復正常作業，居家自主健康管理的人員已返回崗位，中和警分局轄下受影響的4個單位也將於本週四全數恢復正常運作。

新北市警局表示，上月底至本月初，蘆洲警分局成州派出所與民防組、新店警分局中民派出所、樹林警分局偵查隊，都已正常「開張」，居家自主健康管理人員全數回歸崗位，今日中和警分局交通分隊、安平派出所已正常上班，本週四前南勢派出所、中和偵查隊，以及刑大科偵隊也將恢復正常運行。

從蘆洲警分局成州派出所於5月14日傳出第1員警務人員確診，接著陸續各分局也傳出壞消息，市警局統計至今日0時止，蘆洲警分局3員、新店警分局1員、刑警大隊2員、樹林警分局1員、板橋警分局4員、中和警分局7員，共計18員。

但隨著市警局無上限提高第一線人員防護措施，市警局長黃宗仁下令所有防疫裝備必須準備到位，供一線人員「吃到飽」，新北市警務人員傳確診消息也漸漸打住，市警局策略奏效。市警局表示，到疫情趨緩前都會維持防疫物資無限供應現狀，讓同仁在第一線執勤時能夠安心。

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