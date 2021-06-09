網傳「烏來新娘潭」假的！區長解密：南美洲秘魯的風景照

南美祕魯郊區「新娘瀑布」，被誤傳為「烏來新娘瀑布」。（翻攝自YouTube）

2021/06/09 10:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，烏來區做為少數零確診地區，適逢12日（周六）起一連3天的端午節連續假期，烏來區長周守信為全面守護烏來原鄉，他表示，烏來老街的餐廳、溫泉業者和小火車已全面停業，他呼籲民眾，支持市長侯友宜「端午三天假期全天待在家」、「宅在家過節」。

周守信說，上周四天氣稍和緩，到烏來走動的遊客車輛就超過千輛，引發烏來在地居民非常憂心，擔心因為人潮移動帶來的感染風險，日前網路又瘋傳連日暴雨出現的「烏來新娘潭」照片，其實是南美洲秘魯的風景照，並非真的是烏來的景點，但也讓好奇民眾趨之若鶩。

周守信說，考量雙北疫情仍屬嚴峻，全國近期疫情尚屬高峰，不能有任何鬆懈，且移動易造成防疫的破口，因此，烏來區公所再度大力呼籲及提醒，目前烏來全區觀光遊樂業、商圈、森林步道及運動場館，全都配合政府政策已經封閉或暫停營業，僅剩道路空間可供停車，為落實防疫工作，已協調警力加強執行人車管制，在烏來區的觀光大橋旁，實施人車管制站，請民眾沒有必要不得外出，遊客也暫時不要前往烏來。

周守信感謝所有民眾的支持與配合，鼓勵民眾利用端午連假，努力宅在家、努力陪伴家人，疫情期間，一定不要探親、不要訪友、不要餐敘、不要聚會，避免跨家庭的感染。更要持續佩帶口罩，保持適當的社交距離，維持低度活動，絕對不能放鬆，保護好自己，就是保護他人。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

烏來維持零確診，盼端午節連續假期，「大家不要來」。（烏來區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法