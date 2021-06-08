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    首頁　>　新北市

    11名移工確診！中和四季紙品公司爆群聚感染將停工14天

    2021/06/08 21:13

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區建康路四季紙品公司有11位移工8日確診，同棟大樓其他公司員工十分憂心受影響，四季紙品公司郭姓副總表示，公司一知道移工確診，已馬上將所有篩陰的移工送至防疫旅館1人1室隔離，並且馬上在廠區公共設施及移工宿舍進行清消，公司也將停工14天，對於造成同棟大樓其他員工擔心，覺得很抱歉。

    有讀者向本報投訴，位於建康路2-2號1、2、3、8樓的「四季紙品有限公司」，確認已有10多名移工確診武漢肺炎，卻讓其他員工繼續上班，雖有執行上班人數分流，但因同一棟樓還有其他公司，且大樓共用電梯只有一台，同棟樓上班的其他人都有可能與確診者有過接觸，四季紙品卻今天才公布將大規模消毒，讓同棟樓其他公司員工感到人心惶惶。

    四季紙品郭副總表示，疫情持續延燒，公司從5月至今，一直密切注意工廠的防疫措施及員工健康狀態，並將位於1、2、3、8共4層樓的員工分流，6日時先有兩位移工表示身體不舒服，公司在7日停工1天，帶全部20多位移工到醫院赴醫院做篩檢，到8日中午收到通知有11位移工PCR檢測報告確診。

    郭副總說，公司已由衛生局協助將確診移工送醫，也將其餘匡列為接觸者的移工，送至防疫旅館隔離，並且在工廠內及移工宿舍進行清消，也會安排所有7位台籍員工篩檢，造成同棟大樓其他公司員工擔心，公司覺得很抱歉。

    勞工局表示，市府已要求公司停工14天，移工宿舍降載分散居住，勞工局雙語人員電話關懷追蹤移工身心狀態，勞工局也要求雇主需實施全面消毒，並置備口罩及防護面罩供員工使用，落實各項防疫工作。

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