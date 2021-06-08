被鄭運鵬質疑 葉元之堅稱：新北市推「廣篩」非「普篩」

新北市議員葉元之（見圖）表示，侯友宜日前提倡市民「廣篩」而非「普篩」，希望不要錯誤解讀。（資料照）

2021/06/08 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕新北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，新北市長侯友宜前天（6日）呼籲：「不管你是熱區、重熱區還是其他地區，只要是新北市民都鼓勵出來篩檢。」立委鄭運鵬批評「花錢做白工，又群聚」，引來國民黨新北市議員葉元之反擊「先射箭再畫靶」，鄭運鵬今再度回應，並要國民黨新北市團隊「不要亂帶風向」。葉元之今天（8日）下午再解釋，侯友宜是鼓勵「廣篩」，希望外界不要錯誤解讀。

葉元之在臉書貼文，他引述侯友宜前天說法，新北市這段時間內社區篩檢站篩共驗出陽性有788人，絕大多數是無症狀確診者，「所以呼籲不管你是熱區、重熱區還是其他地區，只要是新北市民都鼓勵出來篩檢。」

葉元之解釋，侯友宜是鼓勵新北市民出來篩檢，是所謂的「廣篩」，他認為鄭運鵬擴大解讀成全面「普篩」，批評文字解讀有障礙。

葉元之也說，根據台大公衛系教授金傳春的說法，「普篩」如同人口「普查」，代表的是對一個特定群體內所有人進行地毯式的全面調查；而「廣篩」會優先將醫療檢驗資源，提供給「高風險」的群體去使用。

葉元之強調，侯友宜鼓勵大家篩檢，前提也要民眾認為自己有風險，並無強迫低風險者全面出來篩檢，他也反問鄭運鵬是否能理解此點。

葉元之批評，鄭運鵬發言後許多親綠粉專紛紛製圖，他認為這是網軍在帶風向、網路霸凌，「效率非常驚人」。

不過，前立委、醫師林靜儀昨天已在臉書發文表示，侯友宜又開始提到「廣篩」，她強調，雙北年輕感染者和職場家庭感染源不斷出現，原因在於「疫調匡列疏漏」和「安置隔離延遲」，她指出，若疫調忙不過來，收治能量與機制準備不足，把篩檢當作疫情控制的重點，是完全搞錯方向。

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