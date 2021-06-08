為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    苗栗禁止移工外出 侯友宜：鼓勵比限制好

    侯友宜說，如果移工非得要外出，回來後一定要落實快篩，因此業者成立快篩和疫調相當重要。（擷取自侯友宜臉書）

    侯友宜說，如果移工非得要外出，回來後一定要落實快篩，因此業者成立快篩和疫調相當重要。（擷取自侯友宜臉書）

    2021/06/08 16:26

    〔記者邱書昱／新北報導〕苗栗電子廠發生移工群聚感染，縣長徐耀昌宣布移工除了上下班時間禁止外出，引起討論。對此，新北市長侯友宜表示，鼓勵比嚴格限制還好，落實防疫的方式有很多，但最重要的是移工健康監測。

    據了解，徐耀昌在臉書發文，由於移工確診數過半，為防止疫情擴散，全縣移工自即日起除上下班期間停止外出，生活所需用品統一由宿舍管理人員或專責人員負責採買，上下班由事業單位或仲介公司負責接送，縣府也會加強巡查，若查獲將開罰企業主或仲介公司。

    侯友宜表示，昨天到外籍移工宿舍了解防疫狀況，企業界也認為移工在外辛苦工作，要用獎勵代替嚴格禁止，此外，如果移工非得要外出，回來後一定要落實快篩，因此業者成立快篩和疫調相當重要。

    侯友宜說，這幾天也和多家企業開會，市府願意協助企業自購篩檢劑，媒合後端採檢醫院，安排隔離飯店等。

    另外，有關新北市府媒合13家醫療院所能夠協助企業快篩，但其中有9家為專責醫院，外界擔心是否會加重醫療負荷。侯友宜說，企業快篩的醫療院所仍在媒合當中，也會按照順序、步驟調整，鼓勵企業自費購買篩劑，並媒合採檢出來陽性者進行PCR篩檢。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高風險熱區百人以上企業逾200家 新北呼籲趕緊快篩
    2021/06/08 12:07

    高風險熱區百人以上企業逾200家 新北呼籲趕緊快篩
    防移工染疫群聚事件擴大／暫停移工換雇主 勞部祭加嚴措施
    2021/06/06 05:30

    防移工染疫群聚事件擴大／暫停移工換雇主 勞部祭加嚴措施

    信義房屋與台積電 玉山承諾零碳排放
    新加坡移工破口前車之鑑／專家：移工定期快篩 每月驗抗體
    2021/06/06 05:30

    新加坡移工破口前車之鑑／專家：移工定期快篩 每月驗抗體
    移工群聚 專家︰圍堵非常困難
    2021/06/05 05:30

    移工群聚 專家︰圍堵非常困難
    新北市今日熱門
    未落實防疫第一槍！板橋民享市場遭勒令休市3天
    2021/06/01 17:21

    未落實防疫第一槍！板橋民享市場遭勒令休市3天 影片

    新北12處社區篩檢站平均陽性率2.9％ 侯友宜：仍在高峰期
    2021/06/01 22:10

    新北12處社區篩檢站平均陽性率2.9％ 侯友宜：仍在高峰期 影片

    新北防疫巴士走國道 交通局：開窗通風、安全至上
    2021/06/01 16:47

    新北防疫巴士走國道 交通局：開窗通風、安全至上

    揪團連署施壓政府開放疫苗 調查局偵辦「冒名假訊息」
    2021/06/01 16:58

    揪團連署施壓政府開放疫苗 調查局偵辦「冒名假訊息」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播