苗栗禁止移工外出 侯友宜：鼓勵比限制好

侯友宜說，如果移工非得要外出，回來後一定要落實快篩，因此業者成立快篩和疫調相當重要。（擷取自侯友宜臉書）

2021/06/08 16:26

〔記者邱書昱／新北報導〕苗栗電子廠發生移工群聚感染，縣長徐耀昌宣布移工除了上下班時間禁止外出，引起討論。對此，新北市長侯友宜表示，鼓勵比嚴格限制還好，落實防疫的方式有很多，但最重要的是移工健康監測。

據了解，徐耀昌在臉書發文，由於移工確診數過半，為防止疫情擴散，全縣移工自即日起除上下班期間停止外出，生活所需用品統一由宿舍管理人員或專責人員負責採買，上下班由事業單位或仲介公司負責接送，縣府也會加強巡查，若查獲將開罰企業主或仲介公司。

侯友宜表示，昨天到外籍移工宿舍了解防疫狀況，企業界也認為移工在外辛苦工作，要用獎勵代替嚴格禁止，此外，如果移工非得要外出，回來後一定要落實快篩，因此業者成立快篩和疫調相當重要。

侯友宜說，這幾天也和多家企業開會，市府願意協助企業自購篩檢劑，媒合後端採檢醫院，安排隔離飯店等。

另外，有關新北市府媒合13家醫療院所能夠協助企業快篩，但其中有9家為專責醫院，外界擔心是否會加重醫療負荷。侯友宜說，企業快篩的醫療院所仍在媒合當中，也會按照順序、步驟調整，鼓勵企業自費購買篩劑，並媒合採檢出來陽性者進行PCR篩檢。

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