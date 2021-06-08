擅調施打順序將減配疫苗 侯友宜：新北都按照中央指引

新北市長侯友宜今召開防疫應變會議。（圖擷自侯友宜臉書）

2021/06/08 16:10

〔記者周湘芸／新北報導〕雙北曾喊出自行調整公費施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗順序，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今強調，若地方未根據中央目標施打群施打，將減配疫苗。對此，新北市長侯友宜表示，新北對於疫苗施打順序只會給出建議，目前仍都按照中央指引。

侯友宜指出，根據中央公布資訊，群體免疫預計要等到明年1月才能達到6成，但他希望今年9月開學前就能讓群體免疫達到6成，把疫情控制住，按照現在疫苗採購速度絕對來不及，新北會努力控制住疫情不要往上走，希望中央結合民間、宗教團體、國際友人，盡速讓品質好、數量夠的疫苗到位，讓民眾回到正常生活。

被問到新北市配發疫苗施打進度？侯友宜則說「打完了啊！新北市打疫苗速度最快」，現在新北醫護已有75%施打率。

對於陳時中表示，若地方自行調整疫苗施打順序，將減配疫苗。侯友宜表示，新北對中央疫苗施打順序只有不斷建議，包括75歲長者、長照機構照顧員及被照顧者、洗腎病患，都有跟中央建議，目前都是按照中央指引。至於殯葬業者反應，希望列為優先施打對象，他則說，會將業者需求向中央建議，由中央裁定。

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