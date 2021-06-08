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    首頁　>　新北市

    端午節採買人潮增多 新北樹林區嚴格執行傳統市場分流制

    分局員警及義交民力與樹林區公所、市場處、當地里長及市場促進會共同宣導市場分流。（樹林分局提供）

    分局員警及義交民力與樹林區公所、市場處、當地里長及市場促進會共同宣導市場分流。（樹林分局提供）

    2021/06/08 10:39

    〔記者翁聿煌／新北報導〕端午節將至，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情卻仍未緩解，傳統市場的採買人潮似乎又有增加的趨勢，樹林分局員警及義交民力與樹林區公所、市場處、當地里長及市場促進會於樹林區各攤集區傳統市場出入口，加強宣導民眾、攤販落實身分證尾數分流採買、全程佩戴口罩、簡訊實聯制、禁止試吃及管制採買汽、機車進入，避免造成人潮與車潮交織，造成防疫破口。

    樹林區長王坤南說，傳統市場作為民生經濟的第一線，家中長輩為滿足一家大小食的需求，冒險前往採購新鮮食材，然而傳統市場大都用紙鈔、硬幣交易加上買賣雙方經常議價或話家常，增加接觸傳染及飛沫傳染的風險。

    王坤南說，為避免傳統市場摩肩擦踵成為防疫破口，呼籲民眾共同配合市長侯友宜公布「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」等四大指引，民眾自備足夠零錢、減少找錢時的接觸風險；家中晚輩也盡量協助家中長輩，建立採購清單，運用網路幫忙採購；最後，前往現場採買時，請務必配合並遵照相關人員管制引導措施。

    樹林分局長陳永昌說，分局員警及義交民力與樹林區公所、市場處、當地里長及市場促進會於樹林區各攤集區傳統市場，包含保安市場、博愛街市場、日新街市場、龍興街市場等處，在市場出入口及各主巷口勸導民眾、攤販落實身分證尾數分流採買、全程佩戴口罩、簡訊實聯制、禁止試吃及管制採買之汽、機車進入，避免造成人潮與車潮交織，造成防疫破口。

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    區公所與員警共同在市場宣導分流措施。（樹林分局提供）

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    市府相關單位共同宣導市場分流措施。（樹林分局提供）

    市府相關單位共同宣導市場分流措施。（樹林分局提供）

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