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    首頁　>　新北市

    撂人尋仇砍斷對方手掌 16人被漏夜逮捕法辦

    何男被砍到店外，倒地不起（記者吳昇儒翻攝）

    何男被砍到店外，倒地不起（記者吳昇儒翻攝）

    2021/06/08 10:16

    〔記者吳昇儒／新北報導〕21歲陳姓男子因不滿何姓女友人被胡姓前男友嗆聲，想替她討回公道，7日清晨無視疫情找來15名友人到新北市汐止區尋仇。陳男等人在胡男住處附近找不到人，卻在附近超商遇到其何姓友人，雙方一言不合，陳男等16人便持刀砍殺對方，連手掌都被砍斷，送醫救治後仍在加護病房搶救中。警方漏夜逮捕陳男等人，詢後移送法辦。

    據悉，警方初步調查，陳男因不滿女性友人前男友嗆聲，鬧得不愉快，氣憤之餘吆喝多名友人前往汐止，要找胡男算帳。

    一行人約於清晨4時40分抵達，卻找不到胡男，反而在忠孝東路上某間超商發現胡男的何姓友人在超商外抽菸，陳男便向前詢問對方是否認識胡男；何男得知陳男是要詢問何女與胡男之間的事情，回了一句「那是他們的事不關我的事」，卻惹怒陳男，憤而叫人持西瓜刀及棍棒進入超商，追打何男。

    10多人從店內追打到店外，最後還將何男的手掌砍斷，身上有多處刀傷，緊急送醫救治後，目前已經接回，但仍在加護病房中搶救。

    汐止警分局獲報後，立刻成立專案小組，迅速於6小時內逮捕到陳姓主嫌等5人，並陸續約談犯嫌到案說明，全案除依傷害、妨害秩序偵辦外，另因違反防疫相關規定，詢後也依違反傳染病防治法，函請衛生局依從重裁罰。

    陳男等人衝進超商內砍人（記者吳昇儒翻攝）

    陳男等人衝進超商內砍人（記者吳昇儒翻攝）

    何男被砍到店外，倒地不起（記者吳昇儒翻攝）

    何男被砍到店外，倒地不起（記者吳昇儒翻攝）

    警方將陳男等犯嫌移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

    警方將陳男等犯嫌移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

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