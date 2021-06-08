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    首頁　>　新北市

    避免爆發大規模疫情 新北建議各校統一為住宿生訂餐

    各校加強宿舍環境清潔與消毒。（圖由新北市政府教育局提供）

    各校加強宿舍環境清潔與消毒。（圖由新北市政府教育局提供）

    2021/06/08 10:05

    〔記者周湘芸／新北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散，新北市教育局訂定「新北市高級中等以下學校與轄內大專校院宿舍防疫參考指引」，針對高中以下學校與轄內大專院校3千多位住宿生，建議學校協助統一訂餐，不宜讓學生自行購餐及外出。

    教育局指出，新北市轄內目前共有3千多位住宿生，其中約6成為外籍生，今以「立即安置、低度活動、從嚴認定、生活輔導、落實通報」5大原則，發布宿舍防疫工作參考指引，建議學校統一為學生訂餐，另因應端午假期即將到來，也呼籲學生不返家，善用通訊軟體視訊報平安及利用網際媒材學習及休閒。

    教育局表示，以莊敬工家為例，目前407位學生留宿，大部分為僑生，學校每天進行宿舍環境清潔與消毒。來自緬甸僑生李世美指出，導師每天打電話問候身心狀況，也備妥民生物資送到宿舍。另外，餐飲科建教合作廠商德昌麥當勞及資訊科合作廠商佳邦科技，也提供免費營養午餐，減輕學生的負擔。

    教育局長張明文表示，新北為疫情熱區，鑑於陸續有移工及大學宿舍爆發疫情，提出宿舍防疫參考指引供各校參考遵循，建議學校維持學生低度活動，統一協助訂餐，住宿生應避免不必要的移動、活動與聚會。

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