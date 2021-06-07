新北市府主管要求幫侯友宜灌民調？ 鄭運鵬：請政風查

鄭運鵬分享匿名粉專貼文，疑似有新北市政府主管要求基層公務員替侯友宜灌票。（圖取自匿名粉專「公務之聲靠北電台」）

2021/06/07 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，有媒體近日發起網路民調，調查新北市長侯友宜的防疫滿意度。對此，民進黨立委鄭運鵬分享匿名粉專貼文，疑似有新北市政府主管要求替侯友宜灌票，還要求截圖回報，他呼籲，新北市政府政風部門要查清楚是否有主管要求公務員去灌民調並公布結果。

鄭運鵬今（7）日下午在臉書分享匿名粉專「公務之聲靠北電台」的貼文，內文貼出一張對話截圖，內容為要求「主管協助同仁填報」媒體調查侯友宜的防疫表現滿意度表單，還強調要「截圖回報」，內文並諷刺，「哈哈哈哈哈哈哈哈哈，看起來媒體公布的滿意度還要再扣10個百分點才是真的，不知道動用多少淫威來拉滿意度，偉哉新天龍」。

對此，鄭運鵬質疑此截圖為新北市政府主管要求基層員工替侯友宜灌票，呼籲「請新北市政府的政風部門要查清楚並公佈，有沒有主管要求公務員同仁去灌民調？」事實上，上月底前立委段宜康曾在臉書PO出彰化縣社會處一位處長在群組替縣長王惠美拉票的對話截圖，狠酸「也拜託其他縣市長，大家都讓一讓吧！」

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立委鄭運鵬（見圖）質疑此截圖為新北市政府主管要求基層員工替侯友宜灌票，呼籲「請新北市政府的政風部門要查清楚並公佈，有沒有主管要求公務員同仁去灌民調？」（資料照）

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