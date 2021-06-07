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    首頁　>　新北市

    確診者家人過2天仍未收到居隔通知 新北：未來不會再發生

    新北市今天召開防疫應變會議。左起副市長劉和然、市長侯友宜、衛生局長陳潤秋。（記者陳心瑜翻攝）

    新北市今天召開防疫應變會議。左起副市長劉和然、市長侯友宜、衛生局長陳潤秋。（記者陳心瑜翻攝）

    2021/06/07 19:08

    〔記者陳心瑜／新北報導〕網友於PTT發文表示，他的父親確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，6月4日送往集中檢疫所，但同住的家人至今沒收到居家隔離通知，還被老闆催促回去上班，但1922無法回應、新北市政府衛生局電話永遠忙線。新北市副市長劉和然今天（7日）於防疫應變會議表示，這是校正回歸的時間差問題，未來類似情況不會再發生。

    劉和然說，為了加速通報，新北已宣布會在72小時內通知快篩陽民眾複驗PCR結果。新北市衛生局長陳潤秋解釋，因對快篩陽性民眾開立的居家隔離通知書僅3天，除了要求優先檢驗快篩陽民眾的PCR，也進一步要求72小時內通知民眾PCR結果。

    不過，中央已規定6月1日起快篩陽複驗PCR的報告應在24小時內上傳，也就是醫院也會同時在這24小時內傳簡訊通知PCR陽性民眾，為何新北要額外宣示72小時規定？

    劉和然強調，此作法早已上路，今天只是再次宣示，5月25日起對於快篩陽民眾開立3天居家隔離通知書，為了避免PCR檢測未能在3天出爐，導致民眾外出，衍生風險，因此做出這項宣示。

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