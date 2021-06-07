爆炸？ 三芝、北投、淡水驚傳「不明巨響」 警消回應了

新北市三芝今（7）日下午傳出一聲巨響，有民眾嚇得在當地社團發文詢問，「剛剛的巨響是什麼？」文章一出引發熱議，有人好奇是打雷還是爆炸，也有北投、淡水等地的民眾也說有聽到這聲巨響。（圖取自臉書社團「阮厝住三芝」）

2021/06/07 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕「剛剛的巨響是什麼？」新北市三芝今（7）日下午傳出一聲巨響，有民眾嚇得在當地社團發文詢問，引發熱議，有人好奇是打雷？還是爆炸？鄰近的北投、淡水等地居民也說有聽到巨響，稍早，淡水警分局三芝分駐所和新北市消防局都回應了。

今下午有民眾在臉書社團「阮厝住三芝」發文驚呼，「剛剛一聲巨響是什麼？好可怕」、「剛剛16:07左右一個爆炸聲超大，有人知道是什麼聲音嗎？」文章一出引發當地民眾熱烈討論，紛紛留言「淡水也有聽到，門還有震動。聲音和震動完之後，有飛機經過的聲音」、「北投也聽到了」、「跟平常打雷聲不一樣，有點可怕」、「應該打雷吧」、「本以為是打雷，可是聲音拖得很長很長，出去看感覺像飛機在雲層裡」。

對此，一名自稱是三芝分駐所警員留言回應「經查係天氣不穩定的打雷現象」，事後也補充，「本所目前未接獲相關報案」；另外，新北市消防局官方粉專「新北消防發爾麵」也留言，「消防人員已經抵達現場，現場確認中，請大家不要圍觀以免影響救災」，事後補充說「沒有事故~現場沒發現任何異狀」。

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