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    首頁　>　新北市

    檢疫所準備蛋糕、視訊唱生日歌 9歲男孩度過不一樣的慶生會

    醫護人員以視訊替小男孩慶生。（新北市觀光旅遊局提供）

    醫護人員以視訊替小男孩慶生。（新北市觀光旅遊局提供）

    2021/06/07 18:42

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市新店區的一間集中檢疫所，住著一位得在檢疫所度過九歲生日的小男孩，工作人員得知後特地準備蛋糕和麵線替他慶生，醫護人員透過視訊一起唱生日快樂歌，而小男童也許下「全家都可以平平安安的回家！」這場溫暖的慶生會，也鼓舞了集中檢疫中心全體工作人員。

    新北市觀光旅遊局長張愛晶表示，這位小男童一家五口入住集中檢疫中心，不能像過去能一起慶祝，集中檢疫所工作人員知道後，準備了一場線上的慶生會和蛋糕，替他們緩解這段時間的心理壓力，也讓小男童開心度過九歲生日。

    慈濟醫院副院長鄭敬楓表示，其實能感受到大家不得不住在這邊的壓力，這次不只是給小男孩驚喜，也是給予醫護人員的驚喜，以重新鼓舞士氣，因此選在小男孩吃晚餐前送上蛋糕，看到開心的表情後也讓我們有往前的動力。

    張愛晶也說，入住集中檢疫中心的民眾，除了身體疾病需要醫療團隊照顧，集中檢疫中心也非常關心民眾的心理層面，這間新店區的集中檢疫所，收治200名確診患者，當中國小與幼稚園以下的孩童，就佔了將近30位，醫護團隊夜以繼日照護，也不忘照顧小朋友的心靈。

    張愛晶補充，目前在各局處的努力下，集中檢疫所拓展到1308房量能，提供快篩陽和確診者入住，也提供醫療照顧之外，心理方面的安定，盼盡早回復往日生活。

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    小男孩在視訊慶生中許下希望全家都能平安回家的心願。（新北市觀光旅遊局提供）

    小男孩在視訊慶生中許下希望全家都能平安回家的心願。（新北市觀光旅遊局提供）

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