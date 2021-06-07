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    侯友宜喊話「廣篩」 鄭運鵬提3點打臉：難怪疫情控制比別人慢

    新北市長侯友宜（見圖）呼籲新北市民主動去篩檢。（圖擷取自侯友宜臉書）

    新北市長侯友宜（見圖）呼籲新北市民主動去篩檢。（圖擷取自侯友宜臉書）

    2021/06/07 18:13

    〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，新北市長侯友宜近日再三呼籲，希望有去過高風險熱區的新北市民主動去篩檢。對此，民進黨立委鄭運鵬舉3點打臉侯友宜，直呼「難怪疫情控制比別人都慢」。

    侯友宜6日召開疫情應變會議，針對目前社區篩檢站，他指出，篩檢量達到3萬3千多人，平均陽性率為2.4％，比5日數據有略降，特別的是，篩出的陽性788人，絕大部分都是無症狀者，若依照不同時期Re值計算，2個禮拜恐傳給3733人，呼籲「不管你是熱區、重熱區還是其他地區，只要是新北市民都鼓勵出來篩檢。」

    「建議新北不要再掉入喊話》恐慌》群聚篩檢的惡性循環。」鄭運鵬在臉書表示，侯友宜市長鼓勵所有新北市民都出來快篩普篩，科學上這是正確的嗎？他指出，根據各國的經驗，在高風險區有限範圍內的快篩，和較精確但速度慢PCR採檢，陽性確診的吻合度最高，這樣才不會發生：1、普篩量大，花錢做白工，又群聚；2、偽陽性太多，造成社區恐慌，以及過度匡列造成量能困擾；3、偽陰性亂跑，造成社區感染。

    鄭運鵬指出，既然侯友宜已經看到陽性率下降到2.4%，卻反向呼籲新北市民出來普篩，此舉根本自己拿石頭砸自己的防疫成績，諷刺如此反科學的「口號先行」決策習慣，難怪疫情控制比別人都還要慢。

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    民進黨立委鄭運鵬（見圖）舉3點打臉侯友宜，直呼「難怪疫情控制比別人都慢」。（資料照）

    民進黨立委鄭運鵬（見圖）舉3點打臉侯友宜，直呼「難怪疫情控制比別人都慢」。（資料照）

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