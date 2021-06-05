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    首頁　>　新北市

    兒孫5人確診 新北到宅快篩隊出任務替91歲阿嬤採檢

    同仁醫院院長張澍平加入新北市到宅快篩隊，全副防護裝備出門為91歲阿嬤採檢。（新北市政府社會局提供）

    同仁醫院院長張澍平加入新北市到宅快篩隊，全副防護裝備出門為91歲阿嬤採檢。（新北市政府社會局提供）

    2021/06/05 18:04

    ［記者何玉華／新北報導］新北市政府為服務家有與確診者密切接觸的老幼、身障者而成立「到宅快篩隊」，4日晚間接獲通報，一家6口中已有5人確診並分別到檢疫中心和防疫旅館隔離，僅剩91歲阿媽無力到快篩站篩檢；到宅快篩隊今（5）日由新店同仁醫院院長張澍平到宅為阿媽採檢和做PCR檢測，目前快篩呈陰性。

    社會局長張錦麗表示，到宅快篩隊服務的對象為家中有確診被隔離者，但家內還有年老長輩、未成年子女或身心障礙者，因無法獨自到快篩站作篩檢，市府會提供到宅快篩服務；案件來源包括警察局疫調中心、新北市居家檢疫隔離關懷中心和社會局社工關懷中心，在服務過程中，發現有符合需求的家戶，即至Google表單中填列通報。

    張錦麗說，91歲的阿媽家住板橋，一家6口有5人確診被隔離，由台北另一名家屬趕回來照顧，急需要協助快篩，因此到宅快篩隊安排醫師到宅協助，除幫助採檢確認是否染疫，也教導家屬各項衛教知識，學習正確的照顧方式，以減輕家屬的焦慮。

    張錦麗對同仁醫院院長張澍平和護理師、醫檢師願意不計風險，率先加入市府到宅快篩隊，表達感謝，也希望其他基層醫事團隊，包含醫師、護理師等能一起加入協助，守護弱勢。

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    同仁醫院院長張澍平全副防護裝備為91歲長者採檢。（新北市政府社會局提供）

    同仁醫院院長張澍平全副防護裝備為91歲長者採檢。（新北市政府社會局提供）

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