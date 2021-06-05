為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    柯文哲提區域聯防 劉和然：新北一直在做

    新北市副市長劉和然說，很開心經過一年，終於看到柯文哲在臉書回應區域聯防。 （記者何玉華翻攝）

    新北市副市長劉和然說，很開心經過一年，終於看到柯文哲在臉書回應區域聯防。 （記者何玉華翻攝）

    2021/06/05 17:48

    ［記者何玉華／新北報導］台北市長柯文哲4日在臉書貼文說，「雙北是共同生活圈，應該要形成一個聯防區域」，讓新北市境內的中央集中檢疫所交由中央統一調度來支援新北；新北市長侯友宜表示，大家同心齊力一起做好防疫工作，副市長劉和然則說，新北市在去年4月就提出區域聯防，很開心經過一年，終於看到柯文哲在臉書回應，未來，雙北會一起合作把疫情控制下來。

    有關於柯文哲表示醫療量能支援新北的態度，新北市政府在防疫應變會議中，由副市長劉和然主動回應醫療量能相關問題。

    劉和然表示，新北市長侯友宜從去年開始就提出區域聯防，尤其在去年4月兵棋推演時，拜訪台北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣的首長，也提到區域聯防；因為病毒的傳播是沒有行政界線的，區域聯防不只是雙北，必要的是北北基宜桃。經過一年多來，終於看到柯文哲在臉書正式回應，可以開始區域聯防。

    劉和然表示，這一年多來，新北市在做的就是區域合作。以這次疫情來說，源頭在桃園諾富特，但擴大是在萬華；萬華有18萬人口，行政區在台北市，但在萬華工作、上班的人，居住地就在一水之隔的新北市，尤其是三重、新莊、板橋、中永和，甚至包括新店、土城、蘆洲，這8個區總計有200多萬的人口。

    因此，這次疫情一散發，是從萬華放射性的往一水之隔的新北市進來，在8個行政區共200萬人口的範圍內，一下子確診人數增加，就是社區傳染的主要原因。當疫情開始蔓延，新北市就開始全力圍堵，台北市晚了兩天關8大行業、公有場館，「沒關係，我們就一起承擔、一起善後」，遇到問題的時候，一起面對。

    劉和然強調，新北市在決定停課的時候，趕快電話跟台北市聯繫，確認雙北是不是一起辦理停課，「這就是區域聯防」；從去年開始新北市提出區域聯防到昨天柯文哲的回應，雙北會一起合作把疫情控制下來。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北投一家四口3死僅存女兒確診 柯P呼籲：親友間要視訊聯絡
    2021/06/05 17:36

    北投一家四口3死僅存女兒確診 柯P呼籲：親友間要視訊聯絡
    屏縣夫妻隔離期滿採檢完衝高市、潮州肉包店 隔天結果出爐確診
    2021/06/05 17:36

    屏縣夫妻隔離期滿採檢完衝高市、潮州肉包店 隔天結果出爐確診
    宜蘭為施打疫苗作準備！ 宜市、羅東設接種中心
    2021/06/05 17:30

    宜蘭為施打疫苗作準備！ 宜市、羅東設接種中心
    新北市今日熱門
    新北板橋警分局1警快篩陽性 整棟廳舍緊急清消
    2021/05/29 19:28

    新北板橋警分局1警快篩陽性 整棟廳舍緊急清消

    結合民間通過中央許可 侯友宜：可動用預算、防疫基金買疫苗
    2021/05/29 19:01

    結合民間通過中央許可 侯友宜：可動用預算、防疫基金買疫苗 影片

    侯友宜：若民眾配合分流、減少採買 新北不用到四級警戒
    2021/05/29 19:06

    侯友宜：若民眾配合分流、減少採買 新北不用到四級警戒

    面對中央雙北首長反應大不同 知情人士分析侯友宜考量
    2021/05/29 20:04

    面對中央雙北首長反應大不同 知情人士分析侯友宜考量

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播