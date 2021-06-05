柯文哲提區域聯防 劉和然：新北一直在做

新北市副市長劉和然說，很開心經過一年，終於看到柯文哲在臉書回應區域聯防。 （記者何玉華翻攝）

2021/06/05 17:48

［記者何玉華／新北報導］台北市長柯文哲4日在臉書貼文說，「雙北是共同生活圈，應該要形成一個聯防區域」，讓新北市境內的中央集中檢疫所交由中央統一調度來支援新北；新北市長侯友宜表示，大家同心齊力一起做好防疫工作，副市長劉和然則說，新北市在去年4月就提出區域聯防，很開心經過一年，終於看到柯文哲在臉書回應，未來，雙北會一起合作把疫情控制下來。

有關於柯文哲表示醫療量能支援新北的態度，新北市政府在防疫應變會議中，由副市長劉和然主動回應醫療量能相關問題。

劉和然表示，新北市長侯友宜從去年開始就提出區域聯防，尤其在去年4月兵棋推演時，拜訪台北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣的首長，也提到區域聯防；因為病毒的傳播是沒有行政界線的，區域聯防不只是雙北，必要的是北北基宜桃。經過一年多來，終於看到柯文哲在臉書正式回應，可以開始區域聯防。

劉和然表示，這一年多來，新北市在做的就是區域合作。以這次疫情來說，源頭在桃園諾富特，但擴大是在萬華；萬華有18萬人口，行政區在台北市，但在萬華工作、上班的人，居住地就在一水之隔的新北市，尤其是三重、新莊、板橋、中永和，甚至包括新店、土城、蘆洲，這8個區總計有200多萬的人口。

因此，這次疫情一散發，是從萬華放射性的往一水之隔的新北市進來，在8個行政區共200萬人口的範圍內，一下子確診人數增加，就是社區傳染的主要原因。當疫情開始蔓延，新北市就開始全力圍堵，台北市晚了兩天關8大行業、公有場館，「沒關係，我們就一起承擔、一起善後」，遇到問題的時候，一起面對。

劉和然強調，新北市在決定停課的時候，趕快電話跟台北市聯繫，確認雙北是不是一起辦理停課，「這就是區域聯防」；從去年開始新北市提出區域聯防到昨天柯文哲的回應，雙北會一起合作把疫情控制下來。

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