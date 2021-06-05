1/3重症都是70歲以上長者 侯友宜：重熱區75歲以上長者列優先打疫苗對象

新北市長侯友宜今召開防疫應變會議。（圖擷自侯友宜臉書）

2021/06/05 16:43

〔記者周湘芸／新北報導〕日本124萬劑AZ疫苗昨天抵台，新北市長侯友宜今於防疫應變會議表示，全市75歲以上長者有20萬人，現在重症患者有3分之1是70歲以上，死亡數也有一半是70歲以上，新北市一定會將重熱區75歲以上長者列為優先施打對象，減緩重症患者。

侯友宜表示，新北市疫情還在高峰期，目前3大關鍵為低度活動、搶救重症、施打疫苗，特別是重症患者中，有3分之1是70歲以上，希望中央分配疫苗，要考慮讓容易變成重症的70歲以上民眾優先施打，新北市除了長照及安養機構人員，一定會讓重熱區75歲以上長者列為優先施打對象。

侯友宜指出，除了今天上午前往視察的五股大型疫苗接種站，現已在全市高風險熱區成立23處中、大型疫苗接種站，其中板橋有3處、中和、新店、三重、新莊各有2處，以避免群聚、快速、民眾好找、方便弱勢施打等4原則辦理，採線上預約及現場登記方式。

被問到23處地點何時公布？侯友宜則說，中央說疫苗會以高風險、中風險原則分配，會等中央公布新北配發數量，再公布開放施打地點。

另外，針對疫苗數量不足，雙和醫院日前傳出VIP插隊，如今某衛生所疫苗優先施打名單，也把金管會成員也列進去，是否有更嚴格的管控措施？衛生局長陳潤秋則說，金管會部分成員是中央列入的第2類防疫人員接種隊象，並非所有金管會人員皆可施打。

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新北市政府公布23處中、大型疫苗接種站分布。（新北市政府提供）

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