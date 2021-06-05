郭台銘發跡廟板橋慈惠宮 慨捐新北消防近150萬防疫金

新北市板橋慈惠宮相傳是鴻海王國郭台銘的發跡廟，廟方今天捐贈近150萬防疫金給新北消防局，守護第一線消防員執勤、防疫安全。（記者吳仁捷翻攝）

2021/06/05 16:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕鴻海創辦人郭台銘爭取採購500萬劑德國BNT生產、包裝疫苗直抵台灣，引起官方、外界關切，而他幼年曾與全家暫住的新北市板橋慈惠宮，民間相傳就是郭台銘的發跡廟，慈惠宮長年秉持主祀的媽祖精神，行善不落人後，今天有感武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，捐贈近150萬防疫金給新北市消防局購置防疫物資，提供第一線防疫消防員提升自我防護、執勤安全。

板橋慈惠宮發揚媽祖救苦救難、護佑百姓精神，近日捐贈147萬5000元給予新北市消防局購置防疫物資，提供第一線消防員執行防疫勤務使用，守護消防員執勤安全；新北市消防局長黃德清親向與消防頗有淵源的廟方致謝，感謝對消防員的支持、鼓勵。

板橋慈惠宮創建於前清乾隆15年（1750年），主祀媽祖，信徒稱為板橋媽，為新北市信仰中心，長年熱心各項公益活動，曾斥資捐贈新北市消防局地震體驗車、火調災勘車，幫助弱勢家庭遠離火災威脅，捐贈1萬顆住宅用火災警報器；去年武漢肺炎爆發，也捐出1000萬元給新北市政府作為防疫基金。

近來因郭台銘向衛福部遞件，爭取採購500萬劑德國BNT疫苗來台，讓郭台銘與慈惠宮的淵源，再度成為信眾話題。

慈惠宮人員透露，50年代慈惠宮旁為板橋派出所，廟、警關係融洽，無條件提供廟旁舊護龍廂房，讓時任台北縣警佐的郭台銘父親郭齡瑞一家6口借住，後來郭父調到中、永和，郭台銘才隨家人搬走。

廟方說，後來慈惠宮擴建，一名「地理師」指點郭家廂房就是「財位」，因此將廂房改建為五路財神殿，郭台銘小時候睡覺的地方，就在後來五路財神像附近，幾十年後郭台銘創立跨國的鴻海王國版圖，巧合讓人驚奇。

新北市板橋慈惠宮相傳是鴻海王國郭台銘的發跡廟，廟方今天捐贈近150萬防疫金給新北消防局，守護第一線消防員執勤、防疫安全。（記者吳仁捷翻攝）

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