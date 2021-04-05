台鐵出軌》新北檢察長、犯保協會關懷罹難者家屬

新北地檢署檢察長王文德、主任檢察官陳建良、犯保協會新北分會主委蔡鴻儒（左4）等人，今天趕往桃園、新北等地，慰問太魯閣罹難者家屬，送上慰問金表達哀悼，並將全力提供事後求償等法律協助。（犯保新北分會提供）

2021/04/05 21:33

〔記者吳仁捷、王定傳／新北報導〕新北地檢署與犯罪被害人保護協會新北分會關懷太魯閣罹難者家屬，檢察長王文德與犯罪被害人保護協會新北分會主委蔡鴻儒等人今天連赴桃園殯儀館等3地探視3位罹難者家屬，蔡鴻儒先自掏腰包，致贈每戶5萬元慰問金，新北地檢與犯保協會除表達慰問之意，未來更將提供家屬求償等法律協助，希望給予驟失至親的家屬及時雨。

王文德、蔡鴻儒昨由新北地檢署主任檢察官陳建良、分會同仁及志工陪同下，啟動即時關懷小組，趕赴桃園殯儀館探訪罹難者黃馨瑤家屬、再到三重大仁街慰問罹難者蕭雲如的家屬，接著又到新北市板橋殯儀館關心罹難者沈榮淇家屬，蔡鴻儒代表新北分會致贈每戶5萬元慰問金，另有4名罹難者由花蓮返回中，新北地檢署與犯保新北分會都將派員慰問家屬。

王文德表示，為確保家屬日後求償的權益，立即會同所屬犯保同仁，協助家屬對肇事司機進行假扣押等保全程序，避免肇事司機進行脫產，事後也會提供家屬相關法律協助，讓家屬不至於無助、徬徨，維護自身應有權益。

蔡鴻儒說，犯保最主要任務，就是幫忙罹難者（被害人）爭取權益、訴訟，倘若雙親同時遇害，犯保更每月给供應幼兒就讀及生活幫助．也有志工老師長期關心，直到成年、自主。

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