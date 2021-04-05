新北泰山楓江違規工廠將整頓 開發產業專用區

新北市泰山區楓江路一帶違章工廠林立，市府將辦理區段徵收開發，打造以產業專用區為主的環境。（圖由城鄉發展局提供）

2021/04/05 19:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市泰山區楓江路一帶早期缺乏完整都市計畫，現況鐵皮違章工廠林立，景觀紊亂，不利地方發展，市府推動擴大泰山都市計畫，將透過區段徵收開發，規劃產業專用區與部分住宅區、商業區，預計今年下半年辦理公開展覽。市長侯友宜表示，希望產業根留新北，創造民眾安居樂業的環境。

城鄉發展局綜合規劃科長陳柏君指出，泰山楓江地區位於都市計畫邊緣地帶，土地使用分區包括農牧用地、農業區等，因鄰近新北產業園區，吸引小型工業、廠家進駐，造成鐵皮工廠違規使用情況，配合未來五股泰山輕軌、新莊塭仔圳市地重劃案等重大建設，有必要重新檢討。

侯友宜表示，泰山楓江地區充斥違章工廠，環境雜亂，不是現代化都市該有的樣態，擴大泰山都市計畫是翻轉泰山的機會，目前市府推動塭仔圳市地重劃案，工廠面臨搬遷，泰山楓江共308公頃土地，將來以產業發展為定位，結合五股泰山輕軌、五股交流道等交通優勢，配合五股垃圾山（已更名五股夏綠地）整頓，可成為產業發展重要據點，讓產業根留新北。

侯友宜也說，城市發展策略必須以大眾運輸為導向（TOD），未來五股泰山輕軌沿線將是人口稠密區，城鄉局擬定都市計畫時，要把TOD觀念納入思考，以捷運系統為主體帶動人潮，創造民眾通勤、通學、就業的環境。

陳柏君表示，擴大泰山都市計畫案總面積約308公頃，包含新北產業園區140.5公頃，未來辦理區段徵收，地主約1400多人，新五路東側將以產業專用區（低污染產業）為主，新五路西側規畫部分住宅區、商業區，全案預計今年下半年辦理公開展覽，明年提送新北市都市計畫委員會審議。

先前召開說明會時，有地主反對區段徵收，因當地早期曾辦理市地重劃，現在又面臨區段徵收，地主抱怨「剝兩層皮」；也有人反映，開發範圍內有大面積捷運機廠用地，將影響日後土地分配權益。陳柏君說，民眾的疑慮市府將持續溝通協調。

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