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    台鐵出軌》醒吾科大女大生罹難 校方將頒畢業證書

    醒吾科技大學資訊系四年級黃姓女學生意外往生，校方下半旗3天默哀。（醒吾科大提供）

    醒吾科技大學資訊系四年級黃姓女學生意外往生，校方下半旗3天默哀。（醒吾科大提供）

    2021/04/05 18:42

    〔記者陳心瑜／新北報導〕台鐵太魯閣號出軌釀嚴重死傷，醒吾科技大學資訊管理系4年級黃姓女學生，和朋友搭乘太魯閣號至花東旅遊，卻遇上出軌意外喪命，校方表示，黃姓學生功課好、人緣佳，聽聞噩耗都同感悲慟，學校也將頒發正式畢業證書給來不及畢業的她。

    醒吾科技大學校長陳義文說，已協助家屬處理善後事宜，學校除了下半旗3天，也請全校師生為罹難同學默哀，祈願她在天上能無憂無慮，也呼籲師長提醒學生務必要注意安全。

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