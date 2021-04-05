台鐵出軌》我是乘客！被誤認義祥工人遭肉搜 他不排除提告

這名遭誤指是義祥工人的葉先生秀出當日乘車照片，澄清自己是乘客。（取自臉書）

2021/04/05 18:46

［記者賴筱桐／新北報導］台鐵408次太魯閣號列車出軌事故釀成嚴重死傷，有網友在事發現場拍到幾名男性站在邊坡上圍觀的畫面，懷疑是肇事的義祥工程負責人李義祥及工人，新北市葉先生也被拍入畫面中，還網友遭人肉搜索，但他在臉書秀出車票喊冤，澄清自己是乘客。葉先生今天下午前往警局詢問提告的法律程序，不排除對造謠的網友提告。

網友「Domi Shan」在臉書PO文貼出1名男子手拿當日太魯閣號車票的照片，表示「他是我的舅舅，那天他就是搭乘那班408次的火車，他坐第一車36號的位置」，他只是順利脫困的乘客，爬上去斜坡，想知道到底發生什麼事，沒想到卻被乘客拍到，遭網友與媒體指稱他是員工，「誰要還給他一個清白？」

這名遭誤指是義祥工人的葉先生，原本和媒體約定好今天下午4點在新北市板橋區崑崙公園受訪說明，但時間到了卻沒有出現，記者等候半小時，多次撥打電話聯繫，不是未接就是進入語音信箱；葉先生的女兒告知，父親不願意再接受媒體訪問。

據了解，葉先生今天下午3點多在家人陪同下，已前往樹林警分局樹林派出所詢問提告相關的法律程序與細節，但並未正式提出告訴，因此警方沒有受理報案。

附近鄰居說，葉先生個性溫和，做人和氣，事發當天還協助現場救援，沒想到隔幾天就在電視新聞上看到他，被網友人肉搜索，說是肇事公司的工人，都替他感到冤枉。

1名網友澄清被拍到在太魯閣號事故現場站在邊坡上的人不是工人，而是乘客。（取自臉書）

遭誤指是工人的葉先生原本和媒體約定好在新北市板橋崑崙公園受訪，卻臨時爽約。（記者賴筱桐攝）

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