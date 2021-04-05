台鐵出軌》我是乘客！被誤認義祥工人遭肉搜 他不排除提告
［記者賴筱桐／新北報導］台鐵408次太魯閣號列車出軌事故釀成嚴重死傷，有網友在事發現場拍到幾名男性站在邊坡上圍觀的畫面，懷疑是肇事的義祥工程負責人李義祥及工人，新北市葉先生也被拍入畫面中，還網友遭人肉搜索，但他在臉書秀出車票喊冤，澄清自己是乘客。葉先生今天下午前往警局詢問提告的法律程序，不排除對造謠的網友提告。
網友「Domi Shan」在臉書PO文貼出1名男子手拿當日太魯閣號車票的照片，表示「他是我的舅舅，那天他就是搭乘那班408次的火車，他坐第一車36號的位置」，他只是順利脫困的乘客，爬上去斜坡，想知道到底發生什麼事，沒想到卻被乘客拍到，遭網友與媒體指稱他是員工，「誰要還給他一個清白？」
這名遭誤指是義祥工人的葉先生，原本和媒體約定好今天下午4點在新北市板橋區崑崙公園受訪說明，但時間到了卻沒有出現，記者等候半小時，多次撥打電話聯繫，不是未接就是進入語音信箱；葉先生的女兒告知，父親不願意再接受媒體訪問。
據了解，葉先生今天下午3點多在家人陪同下，已前往樹林警分局樹林派出所詢問提告相關的法律程序與細節，但並未正式提出告訴，因此警方沒有受理報案。
附近鄰居說，葉先生個性溫和，做人和氣，事發當天還協助現場救援，沒想到隔幾天就在電視新聞上看到他，被網友人肉搜索，說是肇事公司的工人，都替他感到冤枉。