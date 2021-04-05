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    首頁　>　新北市

    汐止、蘆洲水肥投入站工程將簽約 最快5月動工

    新北市環保局選址汐止抽水站以及蘆洲截流站（如圖）設置水肥投入站，處理水肥問題。（記者陳心瑜攝）

    新北市環保局選址汐止抽水站以及蘆洲截流站（如圖）設置水肥投入站，處理水肥問題。（記者陳心瑜攝）

    2021/04/05 16:53

    〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市的水肥以往運送至台北市迪化污水廠處理，但北市去年4月禁止外縣市水肥進廠，新北市規劃在蘆洲、汐止自建水肥投入站，雖然消息一出引發地方反彈，新北市政府環保局仍按原定計畫發包，也已有1家廠商投標，預計明天召開決標會議，若順利締約將由該廠商施工，2處水肥投入站預計今年5月動工、10月完工。

    台北市迪化污水廠去年4月起禁止外縣市水肥進場，釀北北桃「水肥大戰」，也衍生處理水肥價格飆漲、業者亂排污染河川等亂象，新北市政府選址於汐止污水抽水站、蘆洲截流站建水肥投入站，讓水肥透過既有污水管線輸運至八里污水廠處理，但遭民代批評過程不公開透明、漠視民意。

    新北市政府環保局發言人孫忠偉說，新北市汐止污水抽水站及蘆洲截流站水肥投入站設置工程第1次招標，因投標廠商未滿3家而流標，第2次招標，已另有廠商投標，將於明天進行決標會議，接著進行締約、動工等作業。

    不過，招標網頁中明訂履約期限包括「於4月30日前先行於蘆洲截流站完成水肥投注口設置，達到可以讓水肥車進行水肥投注作業的需求」，令地方擔心水肥投入業者恐在無完善設施狀況就進行投肥，對此，孫忠偉回應，確切時程不一定像招標網頁所載，仍需待締約後才會確定，也就是水肥業者並不會這麼快就在蘆洲投肥。

    至於施工期間，水肥是否先透過現有汐止的水肥投注口處理？孫忠偉表示，將於締約後與施工廠商討論。

    新北市議員李坤城表示，水肥投入站選址完全沒和地方溝通，民眾無法理解為何要選在人口稠密的蘆洲區，而地方多次抗議，但市府仍執意發包，民眾將持續抗議，不允許工程未經地方同意就動工。

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