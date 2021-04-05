最沉重收假 新北多校明第一節課將默哀集氣、悲傷輔導

學校進行團體輔導示意圖（教育局提供，為資料照，非本次事件輔導照片）

2021/04/05 13:28

〔記者陳心瑜／新北報導〕台鐵太魯閣號出軌釀嚴重傷亡，新北市政府教育局表示，新北市中小學、幼兒園迄今共2生死亡、17師生受傷（3生重傷留院觀察、11生及3師出院）。其中1名就讀樹林區某幼兒園的6歲女童不幸過世，另有1名新北高中女學生罹難。新北市教育局長張明文表示，將啟動相關危機處理及輔導機制，穩定親師生情緒。

張明文說，已於第一時間成立緊急應變小組，掌握師生傷亡名單、立即通知相關學校關懷傷亡個案及家人，陸續派員慰問及提供所需協助，並將進一步安排輔導及發放慰問金等，也指示四區學生輔導諮商中心及各級專業輔導機制為傷亡師生及其家庭進行心理輔導及陪伴支持。

張明文表示，針對新北高中罹難沈姓女學生，校方第一時間慰問，必要時引進社會資源，以協助家庭恢復正常生活，學校亦將在收假上課後的第一節課，安排相關輔導人員立即入班進行悲傷團體輔導及個案輔導評估等，以穩定師生的情緒。另沈姓女學生弟弟也仍就讀國小，也已請學校務必加強個案輔導、提供情緒支持。

樹林區某幼兒園6歲楊姓女童往生，該幼兒園明天將啟動悲傷輔導及生命教育，其就讀民安國小的9歲姊姊仍在加護病房，學校已請導師代表趕赴花蓮探視、致贈慰問金給家人，並提供相關協助，明天一早將進行全校師生直播談話，帶領孩子為本次事故所有亡者默哀、為所有傷者集氣。此外學校將設置集氣牆，鼓勵同學運用便利貼表達溫暖。

另針對受輕、重傷的學生，校方針對其同班學生進行輔導，待學生後續康復回校，也將對其課業、情緒特別安排協助及創傷輔導。

張明文說，也將提醒各校也應將此事件列為必要教材，落實「維護公共安全，人人有責」，以免憾事重演。

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