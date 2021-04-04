台鐵出軌》罹難女學生回家了…警助開道護送遺體返新北

新北市警局協助開道，從花蓮護送罹難者沈女遺體返回新北。（記者徐聖倫翻攝）

2021/04/04 15:16

〔記者徐聖倫／新北報導〕本月2日台鐵太魯閣號408車次列車發生出軌意外，死傷非常慘重，其中1名罹難者為來自新北市三重區的17歲沈姓女高中生，在新北市警察局開道協助下，今日下午自花蓮返回新北市，並已抵達新北市立殯儀館，市長侯友宜指示，警方務必提供罹難者家屬最大幫助，三重警分局後續將持續提供關懷服務，提供必要協助。

據了解，警政署長陳家欽在台鐵此次事故發生後，立即指示各縣市警察局、刑事警察局及花蓮縣警察局儘速完成身份比對工作，讓家屬安心並協助處理後續事宜外；另對於家屬尚未前來指認者，派專人前往通報，希望以同理心，盡力提供罹難者與其家屬最大的幫助。

警方表示，17歲的沈姓女學生家住新北市三重，父母為一般受薪階級，還有1名弟弟，一家4口雖稱不上富裕但簡單幸福。此次沈女與母親、胞弟，趁著清明連假返回台東，為母親的家族掃墓，沒料到卻遇上出軌意外，沈母、胞弟僅全身多處擦挫傷，並無大礙，但沈女卻傷重而與世長辭。

沈父今上午聯絡新北市府，向市長侯友宜尋求協助，盼望警方能幫忙開道載運愛女遺體，侯友宜立刻應允，今上午聯繫市警局，予最高配合與禮遇，以慰撫家屬，儘量減輕家屬因舟車勞頓而帶來的身心疲勞，向罹難者表達最大尊重，並向家屬表達哀戚之意，沈女遺體則於今下午順利返抵新北。

新北市警察局表示，本次意外發生當下立即啟動「安家服務專案」，在第一時間獲知三重警分局轄內除有罹難者沈女，還有另一名罹難者蕭姓女子，當日即通報各轄區員警，以專車、專人服務接送蕭女家屬前往花蓮進行指認，今日則再獲知沈女家屬求援，遂以專車、專人協助沈家運送沈女遺體。

警車一前一後護送開道，讓罹難者家屬省去舟車勞頓，能專心處理家人的身後事。（記者徐聖倫翻攝）

罹難者沈女遺體在警方護送下，抵達新北市立殯儀館。（記者徐聖倫翻攝）

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