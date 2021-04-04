兒子交女友覺得被冷落 母竟持刀刺子

新北地院。（資料照）

2021/04/04 14:40

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，61歲彭姓女子認為自幼獨立扶養長大的兒子結交女友後，便冷落自己，竟失控持刀刺他腹部，回神後趕緊送醫；彭子遭刺後仍願意原諒，新北地院合議庭審酌彭女自首及有情堪憫恕情形，予以減刑後依殺人未遂罪判刑2年，緩刑5年，可上訴。

據了解，彭女婚後因丈夫長期沉迷賭博、外遇、還對她施暴，只好從事家庭代工獨自扶養2名年幼子女，並代為償還丈夫債務，2001年間，她離婚後跟著父母一同賣臭豆腐扶養子女，但其父卻在協助備料時發生車禍死亡，這讓彭女自責不已，但辛苦多年，終於還是把子女拉拔長大。

彭女長期與子女相依為命，並與其子同房，其子覺得：「這樣好像不太好」，曾向母親表明：「要對我放手」，後來，他妹妹結婚搬離住處後，他與母親不論生活、工作的互動均十分緊密，互相依賴，其子結交女友後趕緊搬離住處。

彭女認為兒子受女友控制，其隻身一人，生活失去重心，自覺備受冷落；去年5月19 日下午 5時許，彭女因其子開口向她借用與女友出遊的旅費，並拒絕與她共用晚餐，急於離去，彭女思及近日孤單、失落，一時悲憤持刀刺進其子腹部，並揚言「我們一起死，遺書都寫好了」。

後來，她見到兒子腹部大量失血、肚破腸流，才驚覺鑄下大錯，撥打電話呼叫救護車到場。

彭女於偵查時說：「兒子半年前交了女友後，就搬出去與女友同住，對我不理不睬，案發前一週兒子帶我出去玩，沒有跟女友報備，他們就大吵一架，案發當天我要煮飯給兒子吃，兒子也說沒有向女友報備不准吃，我想說既然他都被控制了，我們就一起死好了」。

審理時，彭女則辯稱：「我只是持刀輕輕劃過，想給他教訓，希望他不要去花蓮玩，沒有殺害之意，我也馬上撥打119 呼叫救護車」。

合議庭綜合相關證據後判定彭女有殺人犯意，考量彭女自首，且她告長期以來生活並不順遂，多半從事家庭代工、擺攤等工作，經濟及身體狀況均不佳，其女兒結婚後，僅剩被害人與彭女相依為命，加上被害人案發後不願提告，並表示無論如何都願意原諒彭女、希望她不要入監服刑，予以減刑並緩刑。

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