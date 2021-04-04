台鐵出軌》專款專戶與中央不同調？ 侯：多個管道、中央為主

新北市長侯友宜今天早上出席童樂節活動，受訪回應台鐵太魯閣號後續家屬撫慰事宜。（記者陳心瑜攝）

2021/04/04 11:59

〔記者陳心瑜／新北報導〕台鐵太魯閣號出軌釀51死、200傷，衛生福利部、新北市政府都成立捐款專戶，新北市長侯友宜今出席童樂節活動，被問及多個專戶恐讓民眾混淆，侯友宜強調，以中央的專款專戶為主，市府只是多提供一個管道，讓民眾能指定捐給新北市民，後續款項運用也會和衛福部討論。

侯友宜說，中央已提供專款專戶，將會提供家屬醫療、喪葬以及撫慰所需，專款專用，由於許多新北市民反映希望幫助新北市民，因此民眾若想捐款，可透過新北好日子愛心大平台，但他還是提醒，一切以中央的專款專戶為主，民眾若是希望捐給新北市民、希望透過新北市府轉交的，可以透過新北好日子愛心大平台來捐款。

侯友宜說，新北自行成立捐款專戶，是因為有新北市民反映，因此提供不同管道轉介，讓全國的愛心都能集中，照顧所有的往生者和受傷者，希望往生者安息、傷者早日康復。

至於是否轉交至衛福部？侯友宜說，若民眾捐款註明要給新北市民，都會標註清楚，也隨時和中央的專款專戶保持密切聯繫，並和中央同心齊力討論、應用。

而捐款期限，侯友宜說，新北比照中央，期限至4月底，希望大家一起做愛心、盡力而為，讓愛心不要被浪費，能夠用於傷亡者，讓他們得到安頓。

侯友宜強調，一切以中央的專款專戶為主，新北只不過受理並轉知給中央，相信民眾不會搞混，而是多了一個管道，讓愛心透過不管中央或地方政府的轉介，都能一起做愛心。

新北市社會局表示，社會救濟會報要成立太魯閣號翻覆意外救助專戶，帳號為027038002803（台灣銀行板橋分行，請註明1100402太魯閣號翻覆意外案），捐款數目仍在統計中。

新北市政府統計，截至今天早上9點，台鐵太魯閣號出軌案，新北市民（居民）死亡15名、64傷（受傷住院18名、出院40名、未就醫6名）共79名。至於受傷人數較昨天多1人，是因民眾於當地辦理出院返回新北市後，再自行就醫。

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