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    首頁　>　新北市

    囂張！板橋飆仔蛇行不爽被叭 竟回頭企圖追打騎士

    新北板橋民權街202巷今晚傳出蛇行飆仔回頭企圖追打無辜騎士。（記者吳仁捷翻攝）

    新北板橋民權街202巷今晚傳出蛇行飆仔回頭企圖追打無辜騎士。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/04/03 22:26

    〔記者吳仁捷／新北報導〕竟有如此囂張飆仔！新北市一名騎士今晚騎機車途經板橋民權街202巷內，對向雙載飆仔騎機車蛇行差點撞上他，他連按喇叭示警，未料飆仔不滿遭叭回頭想追打騎士，一路追到公館街，2名飆仔嗆聲打騎士，但騎士冷靜回嗆，怎麼騎車的，撞到誰負責。飆仔仍大罵三字經，騎士不堪對方惡人先告狀，嗆聲有事到派出所講，就在騎士快騎到板橋警分局時，追逐他的飆仔秒變卒仔離去，騎士返家後仍心有餘悸，向本報投訴，希望板橋警方約制飆仔囂張氣焰。

    巫姓男子爆料指稱，這起飆仔追逐驚魂發生在今晚6時20分許，當時他騎機車進入民權街202巷，打算買雞蛋回家煮晚餐，但他騎在巷內時，突然遭遇對向一輛蛇行超車的飆仔險些撞上他，他連按喇叭抗議，未料飆仔也連按喇叭回擊。

    巫男從民權街202巷11弄口騎入公館街沒幾秒，就聽到飆仔在後方幹譙國罵，巫男回頭一看，發現是飆仔上前要追打他，他反問對方，騎車騎成那樣（危險駕駛蛇行），撞到算誰的，飆仔嗆聲關你三小，巫男見對方無法溝通，直呼不然到派出所講啊，飆仔們持續叫罵，巫男不在意飆仔的叫囂，往板橋分局方向騎去。

    飆仔見狀，騎車追上作勢毆打巫男，就在快追上時，巫男急轉彎衝向板橋分局，一路追趕的飆仔見巫男騎向分局秒變卒仔，逞強罵了一句三字經後離去。

    45歲巫男返家後，想起剛才遭恐嚇、追車企圖追打他，讓他相當害怕，告知希望警方能遏止囂張飆仔，不然被害的永遠只有善良老百姓；警方刻正過濾監視器，清查涉案飆仔到案，約制囂張氣焰。

    新北板橋民權街202巷今晚傳出蛇行飆仔回頭企圖追打無辜騎士。（記者吳仁捷翻攝）

    新北板橋民權街202巷今晚傳出蛇行飆仔回頭企圖追打無辜騎士。（記者吳仁捷翻攝）

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