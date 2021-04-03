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    台鐵出軌》新北罹難者首位送回板殯 侯友宜到場慰問家屬

    侯友宜到板橋殯儀館慰問家屬。（記者周湘芸攝）

    侯友宜到板橋殯儀館慰問家屬。（記者周湘芸攝）

    2021/04/03 20:28

    〔記者周湘芸／新北報導〕台鐵太魯閣號昨天（2日）發生重大出軌意外，造成多人死傷。新北市民截至今晚共有15人死亡、63人受傷。其中，新莊區46歲罹難者蔡政達遺體今晚約6點43分在家屬陪同下送回板橋殯儀館。市長侯友宜到場慰問，他表示，將協助所有新北傷者及罹難者家屬一切需要。

    蔡政達遺體今晚在父親及2名兒子的陪同下送回板橋殯儀館，與他同行的太太因骨盆裂傷，仍在花蓮當地醫院治療。據了解，蔡政達遺體今天下午3點自花蓮出發，是第一位送回新北市的罹難者。

    蔡政達父親面對侯友宜慰問時只說，「遇到了！沒辦法」，但還好2個孫子沒有去，事發當時，兒子蔡政達買站票在第8車廂，媳婦坐在第6車廂，他今天上午趕赴花蓮認屍，看到兒子已面目全非，撞得很嚴重，現在媳婦骨盆裂開無法開刀也不能動，只能插尿管請個看護幫忙。

    蔡政達兒子受訪時說，父母沒有買坐票，分別待在不同車廂，事發後得知媽媽送往醫院情況還好，但遲遲等不到爸爸消息，不久後才知道已經罹難，最難過的是告訴媽媽的時候，她（媽媽）比較沒辦法接受。

    侯友宜今晚在遺體抵達前趕赴板橋殯儀館，他說，昨晚已請副市長謝政達與社會局社工到事故現場協助新北市民，包括到醫院慰問傷者、協助罹難者快速回到新北市辦理相關程序，今晚就有罹難者陸續回來，現已有1位抵達，晚點還會有2位（口誤3位），經濟上有困難者也都會從旁協助。

    侯友宜指出，針對還在求學階段的罹難者，教育單位會為同班同學進行心理諮商輔導，各區區長也前往各罹難者家屬家中致哀，各局處都總動員協助家屬處理後續事宜，希望傷者早日平安、亡者早日安息，受害者家屬心理得到安頓。

    民政局長柯慶忠說，除了蔡政達遺體，今晚預計還會有三重區女高中生及新店區27歲李姓女子遺體送回新北市。

    侯友宜今晚趕赴板橋殯儀館。（記者周湘芸攝）

    侯友宜今晚趕赴板橋殯儀館。（記者周湘芸攝）

    侯友宜慰問罹難者家屬。（記者周湘芸攝）

    侯友宜慰問罹難者家屬。（記者周湘芸攝）

    蔡政達遺體送達板橋殯儀館。（記者周湘芸攝）

    蔡政達遺體送達板橋殯儀館。（記者周湘芸攝）

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