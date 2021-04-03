限制夾娃娃機店位置、營業時間 新北擬訂自治條例規範引反彈

近年全台瘋行自助選物販賣產業，夾娃娃也成不少民眾一大休閒樂趣。（記者周湘芸攝）

2021/04/03 15:05

［記者周湘芸／新北報導］近年全台瘋行自助選物販賣產業，新北市政府經濟發展局提出「新北市自助選物販賣事業管理自治條例草案」，規定娃娃機店應距離學校100公尺以上，且住宅區內晚間10點至隔天上午8點不得營業。不料消息一出引發各界反彈，經發局長何怡明表示，通過後會有半年輔導期，提供業者轉換區位或調整。

近年娃娃機店林立，新北市經發局發起「新北市自助選物販賣事業管理自治條例草案」，限定機台擺放位置及營業時間，沒想到，此消息4月1日於臉書「來趣新北金發局」發布，瞬間湧入上百則留言抗議。有民眾不滿指出「每個月正常繳稅，沒想到政府對這行業這麼不友善」、「娛樂事業已經很難經營了，還增加限制阻礙產業發展」。

市議員何博文表示，自助選物販賣事業為近年全台熱門產業，政府制定相關自治條例進行全面性規範，應與業者完善溝通，並送至新北市議會進一步討論。

何怡明表示，台北市與桃園市針對自助選物販賣事業都有相關規範，對於新興盛行的無人商店應有配套減少對環境的影響。新北市在時段上只針對住宅區限制，確保社區安寧；為保護兒少，且考量學校周邊社區為學生課前後重要活動範圍，同時規範機台應距離高中及國中小學校100公尺以上。

何怡明指出，先前已和業者、學生家長會聯盟開會溝通，去年12月也發放1500份問卷調查，其中有8成以上市民贊成規範，雖然過程中仍有不同聲音，但相關單位有針對意見分析討論，自治條例目前還在草案階段，已送新北市議會討論，預計通過後會有半年輔導期。

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